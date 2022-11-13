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В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022
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В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула
В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022
В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула
Пока рано говорить об организаторах взрыва, жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:26
2022-11-13T19:26
в мире
константин косачев
стамбул
турция
совет федерации рф
взрыв в центре стамбула
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пока рано говорить об организаторах взрыва, жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт. Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53."Рассуждать о мотивах теракта и его организаторах пока, безусловно, рано, тем более выстраивать на этой теме политические спекуляции. Сейчас же - искренние слова соболезнования народу Турции и жителям древнего Стамбула", - сказал сенатор.По словам Косачева, терроризм не имеет национальности и не имеет границ, "его жертвами, как показывает история последних десятилетий, могут стать любые страны и любые народы".
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в мире, константин косачев, стамбул, турция, совет федерации рф, взрыв в центре стамбула
В мире, Константин Косачев, Стамбул, Турция, Совет Федерации РФ, Взрыв в центре Стамбула
19:26 13.11.2022
 
В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула

Вице-спикер Косачев: жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы

© AP Photo / Francisco SecoАвтомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пока рано говорить об организаторах взрыва, жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт. Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53.
"Рассуждать о мотивах теракта и его организаторах пока, безусловно, рано, тем более выстраивать на этой теме политические спекуляции. Сейчас же - искренние слова соболезнования народу Турции и жителям древнего Стамбула", - сказал сенатор.
По словам Косачева, терроризм не имеет национальности и не имеет границ, "его жертвами, как показывает история последних десятилетий, могут стать любые страны и любые народы".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 18:36
Эрдоган: предварительные данные после взрыва в Стамбуле указывают на теракт
 
В миреКонстантин КосачевСтамбулТурцияСовет Федерации РФВзрыв в центре Стамбула
 
 
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