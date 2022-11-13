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В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула

В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула - РИА Новости, 13.11.2022

В Совфеде прокомментировали взрыв в центре Стамбула

Пока рано говорить об организаторах взрыва, жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:26

2022-11-13T19:26

2022-11-13T19:26

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совет федерации рф

взрыв в центре стамбула

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пока рано говорить об организаторах взрыва, жертвами терроризма могут стать любые страны и любые народы, заявил РИА Новости в воскресенье вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт. Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых - 53."Рассуждать о мотивах теракта и его организаторах пока, безусловно, рано, тем более выстраивать на этой теме политические спекуляции. Сейчас же - искренние слова соболезнования народу Турции и жителям древнего Стамбула", - сказал сенатор.По словам Косачева, терроризм не имеет национальности и не имеет границ, "его жертвами, как показывает история последних десятилетий, могут стать любые страны и любые народы".

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в мире, константин косачев, стамбул, турция, совет федерации рф, взрыв в центре стамбула