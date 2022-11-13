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Власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле
Власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле - РИА Новости, 13.11.2022
Власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле
Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула, говорится в заявлении Верховного совета по телерадиовещанию. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:25
2022-11-13T17:25
2022-11-13T19:28
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взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула, говорится в заявлении Верховного совета по телерадиовещанию.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщал, что после взрыва есть раненые и погибшие. По данным турецкого телеканала A Haber, ранения получили свыше 10 человек. Согласно информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта."В связи со взрывом в Стамбуле был введен запрет на трансляцию (с места происшествия). На это обращаем внимание всех наших медийных организаций", - говорится в заявлении ведомства в Twitter.
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в мире, стамбул, турция, twitter, взрыв в центре стамбула
В мире, Стамбул, Турция, Twitter, Взрыв в центре Стамбула
17:25 13.11.2022 (обновлено: 19:28 13.11.2022)
Власти запретили телеканалам вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле
Верховный совет по телерадио: власти запретили вести трансляцию с места взрыва в Стамбуле