https://ria.ru/20221113/vstrecha-1831187852.html

Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем

Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем - РИА Новости, 13.11.2022

Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем

Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в областях, где... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:09

2022-11-13T17:09

2022-11-13T17:09

в мире

джо байден

си цзиньпин

джейк салливан

сша

китай

вашингтон (штат)

высший арбитражный суд рф

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в областях, где интересы двух стран совпадают, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Он добавил, что Байден изложит председателю КНР намерения США и хочет услышать от коллеги то же самое в ответ.Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.

https://ria.ru/20221029/ssha-1827696507.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, джо байден, си цзиньпин, джейк салливан, сша, китай, вашингтон (штат), высший арбитражный суд рф