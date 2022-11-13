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Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем - РИА Новости, 13.11.2022
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Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем
Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем - РИА Новости, 13.11.2022
Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем
Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в областях, где... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:09
2022-11-13T17:09
в мире
джо байден
си цзиньпин
джейк салливан
сша
китай
вашингтон (штат)
высший арбитражный суд рф
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в областях, где интересы двух стран совпадают, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Он добавил, что Байден изложит председателю КНР намерения США и хочет услышать от коллеги то же самое в ответ.Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
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в мире, джо байден, си цзиньпин, джейк салливан, сша, китай, вашингтон (штат), высший арбитражный суд рф
В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, США, Китай, Вашингтон (штат), Высший арбитражный суд РФ
17:09 13.11.2022
 
Салливан заявил, что Байден заинтересован в сотрудничестве с Си Цзиньпинем

Советник Салливан: Байден на встрече с Си Цзиньпинем заявит о готовности к сотрудничеству

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявит, что Вашингтон готов работать вместе с Пекином в областях, где интересы двух стран совпадают, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Он (Байден - ред.) сообщит... об искренней готовности работать вместе в тех областях, где интересы США и Китая совпадают", - отметил Салливан в ходе брифинга.
Он добавил, что Байден изложит председателю КНР намерения США и хочет услышать от коллеги то же самое в ответ.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США будут соперничать с Китаем, но следят за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 02:22
Экс-чиновник США прокомментировал курс Вашингтона на конфронтацию с КНР
 
В миреДжо БайденСи ЦзиньпинДжейк СалливанСШАКитайВашингтон (штат)Высший арбитражный суд РФ
 
 
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