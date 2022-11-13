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ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.11.2022
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:19
2022-11-13T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
днепропетровская область
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безопасность, войска воздушно-космической обороны, ми-8 амтш, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Ми-8 АМТШ, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:19 13.11.2022 (обновлено: 16:10 13.11.2022)
 
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитом в воздухе украинском вертолете Ми-8

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 Армии Украины
Вертолет Ми-8 Армии Украины - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8 Армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВойска воздушно-космической обороныМи-8 АМТШДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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