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ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.11.2022
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8
Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:19
2022-11-13T14:19
2022-11-13T16:10
специальная военная операция на украине
безопасность
войска воздушно-космической обороны
ми-8 амтш
днепропетровская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, войска воздушно-космической обороны, ми-8 амтш, днепропетровская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Войска воздушно-космической обороны, Ми-8 АМТШ, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:19 13.11.2022 (обновлено: 16:10 13.11.2022)
ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8
Минобороны России сообщило о сбитом в воздухе украинском вертолете Ми-8