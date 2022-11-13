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ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8

ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 13.11.2022

ВКС сбили в воздухе украинский вертолет Ми-8

Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:19

2022-11-13T14:19

2022-11-13T16:10

специальная военная операция на украине

безопасность

войска воздушно-космической обороны

ми-8 амтш

днепропетровская область

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация ВКС России сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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