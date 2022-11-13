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Папа римский в обращении к верующим процитировал Достоевского - РИА Новости, 13.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221113/vatikan-1831172707.html
Папа римский в обращении к верующим процитировал Достоевского
Папа римский в обращении к верующим процитировал Достоевского - РИА Новости, 13.11.2022
Папа римский в обращении к верующим процитировал Достоевского
Мир на Украине возможен, заявил папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:31
2022-11-13T15:31
религия
религия
украина
ватикан
федор достоевский
франциск (хорхе марио бергольо)
римско-католическая церковь
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ВАТИКАН, 13 ноя – РИА Новости. Мир на Украине возможен, заявил папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане."Мир возможен. Не смиримся с войной", - подчеркнул понтифик, призывая католиков продолжать молиться и выражать "конкретную солидарность" с братьями и сестрами Украины.Неделю назад, возвращаясь из апостольской поездки в Бахрейн, папа римский признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса.В нынешнее воскресенье, обращаясь к верующим, папа Франциск вновь обратился к наследию великого русского писателя Федора Достоевского, который, как он недавно заметил, "до сих пор вдохновляет нас на христианство". На сей раз он процитировал роман "Братья Карамазовы". "Достоевский писал: "Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле", - сказал понтифик.Папа Франциск призвал к конкретным усилиям по защите окружающей среды, заботе о творении. "В этой связи я хотел бы напомнить о саммите по климату COP27, который проходит в Египте. Надеюсь, что с мужеством и решительностью будут сделаны шаги вперед по пути, намеченному Парижским соглашением", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20221107/dostoevskiy-1829665171.html
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html
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религия, украина, ватикан, федор достоевский, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь
Религия, Религия, Украина, Ватикан, Федор Достоевский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Римско-католическая церковь
15:31 13.11.2022
 
Папа римский в обращении к верующим процитировал Достоевского

Папа Франциск в обращении к верующим процитировал "Братьев Карамазовых" Достоевского

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 13 ноя – РИА Новости. Мир на Украине возможен, заявил папа римский Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.
"Мир возможен. Не смиримся с войной", - подчеркнул понтифик, призывая католиков продолжать молиться и выражать "конкретную солидарность" с братьями и сестрами Украины.
Неделю назад, возвращаясь из апостольской поездки в Бахрейн, папа римский признался к любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса.
В нынешнее воскресенье, обращаясь к верующим, папа Франциск вновь обратился к наследию великого русского писателя Федора Достоевского, который, как он недавно заметил, "до сих пор вдохновляет нас на христианство". На сей раз он процитировал роман "Братья Карамазовы". "Достоевский писал: "Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле", - сказал понтифик.
Репродукция портрета русского писателя Федора Михайловича Достоевского - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 14:25
Посол Украины в США заявила, что папа римский плохо читал Достоевского
Папа Франциск призвал к конкретным усилиям по защите окружающей среды, заботе о творении. "В этой связи я хотел бы напомнить о саммите по климату COP27, который проходит в Египте. Надеюсь, что с мужеством и решительностью будут сделаны шаги вперед по пути, намеченному Парижским соглашением", - подчеркнул он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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РелигияРелигияУкраинаВатиканФедор ДостоевскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Римско-католическая церковь
 
 
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