https://ria.ru/20221106/papa-1829541557.html

Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам - РИА Новости, 07.11.2022

Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам

Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения... РИА Новости, 07.11.2022

2022-11-06T23:29

2022-11-06T23:29

2022-11-07T00:07

религия

папа римский

владимир зеленский

бахрейн

украина

рим

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РИМ, 6 ноя — РИА Новости. Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса."Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу", — заявил понтифик в воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн."Я нахожусь между двумя народами, которые люблю", — приводит слова папы римского информагентство Askanews.Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским."Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу". "Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения", — сказал он.Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. "Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе", — подчеркнул папа римский."Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине. Тридцать девятая зарубежная поездка понтифика продолжалась с 3 по 6 ноября. Он стал первым папой римским, посетившим Королевство Бахрейн, государственной религией которого является ислам.

https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html

https://ria.ru/20221103/rol-1829136257.html

бахрейн

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рим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

папа римский, владимир зеленский, бахрейн, украина, рим