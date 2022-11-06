https://ria.ru/20221106/papa-1829541557.html
Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам
Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам - РИА Новости, 07.11.2022
Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам
Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения... РИА Новости, 07.11.2022
2022-11-06T23:29
2022-11-06T23:29
2022-11-07T00:07
религия
папа римский
владимир зеленский
бахрейн
украина
рим
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РИМ, 6 ноя — РИА Новости. Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса."Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу", — заявил понтифик в воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн."Я нахожусь между двумя народами, которые люблю", — приводит слова папы римского информагентство Askanews.Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским."Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу". "Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения", — сказал он.Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане. "Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе", — подчеркнул папа римский."Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине. Тридцать девятая зарубежная поездка понтифика продолжалась с 3 по 6 ноября. Он стал первым папой римским, посетившим Королевство Бахрейн, государственной религией которого является ислам.
https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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папа римский, владимир зеленский, бахрейн, украина, рим
Религия, Папа Римский, Владимир Зеленский, Бахрейн, Украина, Рим
23:29 06.11.2022 (обновлено: 00:07 07.11.2022)
Папа римский признался в любви к русскому и украинскому народам
Папа римский Франциск заявил, что высоко ценит и любит русский и украинский народы
РИМ, 6 ноя — РИА Новости. Папа римский Франциск признался в любви к русскому и украинскому народам и подтвердил, что Святой престол "делает то, что должен делать" для мирного разрешения украинского кризиса.
"Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу", — заявил понтифик в воскресенье в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим
по завершении своей апостольской поездки в Бахрейн
.
"Я нахожусь между двумя народами, которые люблю", — приводит слова папы римского информагентство Askanews
.
Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине
он посетил российское посольство в Ватикане
, как выражал свое желание поехать в Россию
, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским
.
"Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.
Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу". "Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения", — сказал он.
Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене
, Мьянме
, Эфиопии
, Сирии
, Ливане
. "Мы воюем везде. А сейчас это касается нас близко, в Европе", — подчеркнул папа римский.
"Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.
В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине. Тридцать девятая зарубежная поездка понтифика продолжалась с 3 по 6 ноября. Он стал первым папой римским, посетившим Королевство Бахрейн, государственной религией которого является ислам.