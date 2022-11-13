https://ria.ru/20221113/ukraina-1831197923.html

Киев отозвал разрешения на работу у ряда СМИ, освещавших ситуацию в Херсоне

Киев отозвал разрешения на работу у ряда СМИ, освещавших ситуацию в Херсоне - РИА Новости, 13.11.2022

Киев отозвал разрешения на работу у ряда СМИ, освещавших ситуацию в Херсоне

Украинские военные отозвали у некоторых представителей СМИ разрешения на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне, сообщило министерство... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:58

2022-11-13T17:58

2022-11-13T18:50

в мире

сергей суровикин

сергей шойгу

херсон

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днепр (город)

вооруженные силы рф

министерство обороны украины

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Украинские военные отозвали у некоторых представителей СМИ разрешения на работу в районе боевых действий за освещение ситуации в Херсоне, сообщило министерство обороны Украины."Вниманию представителей СМИ! Недавно, некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами по связям с общественностью военных частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий. Такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего", — говорится в заявлении. Отмечается, что пресс-карты нарушивших запрет представителей СМИ признаны не действительными.Накануне офис Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в Херсоне. Позднее представитель назначенной Киевом администрации Ярослав Янушевич сообщил о введении комендантского часа с 17:00 до 08:00. Также планируется ограничить въезд и выезд из города.В середине октября власти Херсонской области начали отселять жителей с правого берега Днепра из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления территории в случае удара по плотине Каховской ГЭС. К 9 ноября район боевых действий покинули более 115 тысяч человек.Российские войска также перебросили на левый берег Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Операция завершилась 11 ноября и прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле не считают уход из Херсона и передислокацию войск на левый берег Днепра унизительной, статус региона от этого не изменился, он является частью России.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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днепр (город)

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