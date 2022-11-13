https://ria.ru/20221113/ukraina-1831141504.html
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 13.11.2022
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса минцифры страны. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:26
2022-11-13T10:26
2022-11-13T10:31
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
днепропетровская область
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные сервиса минцифры страны.Согласно онлайн-карте тревог ведомства, сигнал воздушной тревоги первым прозвучал в Днепропетровской области и за несколько минут распространился по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221112/trevoga-1831048458.html
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украина, в мире, владимир зеленский, днепропетровская область, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Днепропетровская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
10:26 13.11.2022 (обновлено: 10:31 13.11.2022)
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Власти Украины: воздушную тревогу объявили на всей территории страны