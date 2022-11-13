Рейтинг@Mail.ru
Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/twitter-1831163058.html
Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ
Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ
Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в частности тех, которые занимаются модерацией контента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T13:55
2022-11-13T13:55
технологии
илон маск
twitter
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в частности тех, которые занимаются модерацией контента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала) в попытке снизить расходы после ее покупки."Twitter сократила неопределенное число подрядчиков в разных областях, включая область модерации контента", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что компания сократила ряд сотрудников, перед которыми отчитывались подрядчики. Теперь подрядчики опасаются, что им не оплатят то время, которое они работали после увольнения сотрудников, так как у тех не было возможности расписаться в их рабочих листах.Согласно порталу, Twitter уже пытается вернуть часть уволенных сотрудников, навыки которых оказались жизненно важными для функционирования компании.Axios не смог получить комментарий от Twitter, так как, по данным портала, компания полностью сократила отдел по связям с общественностью.
https://ria.ru/20221110/twitter-1830483184.html
https://ria.ru/20221103/mask-1828760701.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_204:396:2407:2048_1920x0_80_0_0_5c29d2a908416bbf0863183154e51aec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, twitter, сша
Технологии, Илон Маск, Twitter, США
13:55 13.11.2022
 
Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ

Axios: Twitter начал увольнять подрядчиков, в том числе занимающихся модерацией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в частности тех, которые занимаются модерацией контента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала) в попытке снизить расходы после ее покупки.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 13:31
Маск отменил удаленную работу в Twitter
"Twitter сократила неопределенное число подрядчиков в разных областях, включая область модерации контента", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что компания сократила ряд сотрудников, перед которыми отчитывались подрядчики. Теперь подрядчики опасаются, что им не оплатят то время, которое они работали после увольнения сотрудников, так как у тех не было возможности расписаться в их рабочих листах.
Согласно порталу, Twitter уже пытается вернуть часть уволенных сотрудников, навыки которых оказались жизненно важными для функционирования компании.
Axios не смог получить комментарий от Twitter, так как, по данным портала, компания полностью сократила отдел по связям с общественностью.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 08:00Медиавойны
Илон Маск любит свободу слова, но свобода слова его не любит
 
ТехнологииИлон МаскTwitterСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала