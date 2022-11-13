https://ria.ru/20221113/twitter-1831163058.html

Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ

Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022

Twitter начал увольнять подрядчиков, сообщили СМИ

Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в частности тех, которые занимаются модерацией контента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T13:55

2022-11-13T13:55

2022-11-13T13:55

технологии

илон маск

twitter

сша

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Компания Twitter начала увольнять подрядчиков, в частности тех, которые занимаются модерацией контента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока тот не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании (половину общей численности персонала) в попытке снизить расходы после ее покупки."Twitter сократила неопределенное число подрядчиков в разных областях, включая область модерации контента", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что компания сократила ряд сотрудников, перед которыми отчитывались подрядчики. Теперь подрядчики опасаются, что им не оплатят то время, которое они работали после увольнения сотрудников, так как у тех не было возможности расписаться в их рабочих листах.Согласно порталу, Twitter уже пытается вернуть часть уволенных сотрудников, навыки которых оказались жизненно важными для функционирования компании.Axios не смог получить комментарий от Twitter, так как, по данным портала, компания полностью сократила отдел по связям с общественностью.

https://ria.ru/20221110/twitter-1830483184.html

https://ria.ru/20221103/mask-1828760701.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, twitter, сша