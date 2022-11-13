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Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/studenty-1831216418.html
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:53
2022-11-13T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
леонид пасечник
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных в ДНР и ЛНР на военную службу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! Она пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений, обстановку на фронте. Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики вернутся за парты и будут учиться", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.
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луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
19:53 13.11.2022
 
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных в ДНР и ЛНР на военную службу.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
"Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! Она пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений, обстановку на фронте. Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики вернутся за парты и будут учиться", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛеонид ПасечникДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Луганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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