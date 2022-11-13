https://ria.ru/20221113/studenty-1831216418.html

Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:53

2022-11-13T19:53

2022-11-13T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

леонид пасечник

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных в ДНР и ЛНР на военную службу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! Она пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений, обстановку на фронте. Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики вернутся за парты и будут учиться", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, россия, донецкая народная республика