https://ria.ru/20221113/studenty-1831216418.html
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:53
2022-11-13T19:53
2022-11-13T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
леонид пасечник
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов, ранее призванных в ДНР и ЛНР на военную службу.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Путина за принятие решения о проведении демобилизации наших студентов! Она пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений, обстановку на фронте. Как и в других регионах России, студенты Луганской Народной Республики вернутся за парты и будут учиться", - говорится в заявлении в Telegram-канале Пасечника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов