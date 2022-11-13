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В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва - РИА Новости, 13.11.2022
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В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва - РИА Новости, 13.11.2022
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва
Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:27
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в мире
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технологии
турция
twitter
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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре города. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны", - сообщили РИА Новости журналисты в Стамбуле.Корреспондент РИА Новости испытывает проблемы с входом в Twitter, который в основном используется турецкими официальными лицами для предоставления информации по взрыву.
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в мире, стамбул, технологии, турция, twitter
В мире, Стамбул, Технологии, Турция, Twitter
20:27 13.11.2022 (обновлено: 21:22 13.11.2022)
 
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва

Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва

© AP Photo / Emrah GurelНа месте взрыва в Стамбуле, Турция. 13 ноября 2022
На месте взрыва в Стамбуле, Турция. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
На месте взрыва в Стамбуле, Турция. 13 ноября 2022
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.
Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре города. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт.
"Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны", - сообщили РИА Новости журналисты в Стамбуле.
Корреспондент РИА Новости испытывает проблемы с входом в Twitter, который в основном используется турецкими официальными лицами для предоставления информации по взрыву.
Автомобили полиции и скорой помощи на улице Истикляль в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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