https://ria.ru/20221113/stambul-1831220986.html

В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва

В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва - РИА Новости, 13.11.2022

В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва

Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:27

2022-11-13T20:27

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АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре города. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны", - сообщили РИА Новости журналисты в Стамбуле.Корреспондент РИА Новости испытывает проблемы с входом в Twitter, который в основном используется турецкими официальными лицами для предоставления информации по взрыву.

https://ria.ru/20221113/vzryv-1831212954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, технологии, турция, twitter