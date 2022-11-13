https://ria.ru/20221113/stambul-1831220986.html
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва - РИА Новости, 13.11.2022
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва
Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:27
2022-11-13T20:27
2022-11-13T21:22
в мире
стамбул
технологии
турция
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831204009_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0bdd43ac944d251b351e756e8acf743f.jpg
АНКАРА, 13 ноя – РИА Новости. Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей, в Анкаре имеются проблемы с входом в Twitter, передает корреспондент РИА Новости.Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре города. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших и 53 пострадавших. По его словам, предварительные данные указывают на теракт."Есть большие трудности с Интернетом. Соцсети, исключая Telegram, почти недоступны", - сообщили РИА Новости журналисты в Стамбуле.Корреспондент РИА Новости испытывает проблемы с входом в Twitter, который в основном используется турецкими официальными лицами для предоставления информации по взрыву.
https://ria.ru/20221113/vzryv-1831212954.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831204009_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1886ee04715d42ea6fc264a3b707ab35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, технологии, турция, twitter
В мире, Стамбул, Технологии, Турция, Twitter
20:27 13.11.2022 (обновлено: 21:22 13.11.2022)
В Стамбуле есть проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва
Жители Стамбула испытывают проблемы с работой интернета и соцсетей после взрыва