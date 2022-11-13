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Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США
Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США - РИА Новости, 13.11.2022
Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США
Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая, согласно прогнозам, добилась переизбрания в палату представителей конгресса США, заявила о желании провести... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:53
2022-11-13T15:53
2022-11-13T15:53
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая, согласно прогнозам, добилась переизбрания в палату представителей конгресса США, заявила о желании провести проверку расходов в рамках помощи Украине.Ранее газета New York Times опубликовала прогноз, согласно которому Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату представителей. Грин заявила в преддверии выборов, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки"."Я хочу проверить, на что ушел каждый пенни из средств на Украину. Никто не возражает, правда?" - написала она в Twitter.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".
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В мире, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Алексей Резников, Украина, США, Киев, Конгресс США, Twitter, Верховная Рада Украины
Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США
Республиканка Тейлор Грин заявила о желании проверить расходы США на помощь Киеву