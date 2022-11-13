https://ria.ru/20221113/ssha-1831175787.html

Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США

Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США - РИА Новости, 13.11.2022

Член конгресса от Республиканской партии хочет проверить расходы США

Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая, согласно прогнозам, добилась переизбрания в палату представителей конгресса США, заявила о желании провести... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:53

2022-11-13T15:53

2022-11-13T15:53

в мире

марджори тейлор грин

джо байден

алексей резников

украина

сша

киев

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая, согласно прогнозам, добилась переизбрания в палату представителей конгресса США, заявила о желании провести проверку расходов в рамках помощи Украине.Ранее газета New York Times опубликовала прогноз, согласно которому Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену, добилась переизбрания в палату представителей. Грин заявила в преддверии выборов, что "при республиканцах Украине не достанется ни копейки"."Я хочу проверить, на что ушел каждый пенни из средств на Украину. Никто не возражает, правда?" - написала она в Twitter.Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс создать механизм контроля за помощью Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений. Позднее Верховная рада Украины создала комиссию по наблюдению за поступающей в страну "материально-технической помощью".

https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, марджори тейлор грин, джо байден, алексей резников, украина, сша, киев, конгресс сша, twitter, верховная рада украины