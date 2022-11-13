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Глава таможенного управления США ушел в отставку - РИА Новости, 13.11.2022
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Глава таможенного управления США ушел в отставку
Глава таможенного управления США ушел в отставку - РИА Новости, 13.11.2022
Глава таможенного управления США ушел в отставку
Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T04:03
2022-11-13T07:53
в мире
карин жан-пьер
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом.Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего. Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в МВБ продолжатся кадровые перемены, обусловленные проблемами рекордных потоков незаконных мигрантов из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы, которые прибывают в США через границу с Мексикой.
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США, Министерство внутренней безопасности США
04:03 13.11.2022 (обновлено: 07:53 13.11.2022)
 
Глава таможенного управления США ушел в отставку

Белый дом сообщил об уходе в отставку главы таможенной и пограничной службы США

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом.
"Президент принял отставку Магнуса", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего. Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.
В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.
Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в МВБ продолжатся кадровые перемены, обусловленные проблемами рекордных потоков незаконных мигрантов из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы, которые прибывают в США через границу с Мексикой.
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