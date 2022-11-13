https://ria.ru/20221113/ssha-1831121392.html

Глава таможенного управления США ушел в отставку

Глава таможенного управления США ушел в отставку - РИА Новости, 13.11.2022

Глава таможенного управления США ушел в отставку

Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T04:03

2022-11-13T04:03

2022-11-13T07:53

в мире

карин жан-пьер

джо байден

сша

министерство внутренней безопасности сша

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом.Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего. Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в МВБ продолжатся кадровые перемены, обусловленные проблемами рекордных потоков незаконных мигрантов из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы, которые прибывают в США через границу с Мексикой.

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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша, министерство внутренней безопасности сша