https://ria.ru/20221113/ssha-1831121392.html
Глава таможенного управления США ушел в отставку
Глава таможенного управления США ушел в отставку - РИА Новости, 13.11.2022
Глава таможенного управления США ушел в отставку
Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T04:03
2022-11-13T04:03
2022-11-13T07:53
в мире
карин жан-пьер
джо байден
сша
министерство внутренней безопасности сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом.Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего. Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в МВБ продолжатся кадровые перемены, обусловленные проблемами рекордных потоков незаконных мигрантов из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы, которые прибывают в США через границу с Мексикой.
https://ria.ru/20221111/ssha-1830978344.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша, министерство внутренней безопасности сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США, Министерство внутренней безопасности США
04:03 13.11.2022 (обновлено: 07:53 13.11.2022)
Глава таможенного управления США ушел в отставку
Белый дом сообщил об уходе в отставку главы таможенной и пограничной службы США
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости.
Глава управления таможенной и пограничной службы США Крис Магнус подал заявление об отставке, президент США Джо Байден принял ее, сообщает Белый дом
.
"Президент принял отставку Магнуса", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что президент признателен Магнусу за многолетнюю службу и желает ему наилучшего. Сутки назад Жан-Пьер заявляла, что Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе и в Магнусе.
В пятницу газета Los Angeles Times писала, что Магнуса вынуждали уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы США. Сам он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит таможенная и пограничная служба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Магнус при этом заявлял, что намерен продолжать работу.
Ряд СМИ со ссылкой на источники писали, что в МВБ продолжатся кадровые перемены, обусловленные проблемами рекордных потоков незаконных мигрантов из Венесуэлы, Никарагуа и с Кубы, которые прибывают в США через границу с Мексикой.