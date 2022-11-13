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Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831211883.html
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск - РИА Новости, 13.11.2022
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск
Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:18
2022-11-13T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
джейк салливан
джо байден
россия
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ход операцииВ Минобороны РФ сообщили в воскресенье, что российские Вооруженные силы освободили поселок Майорск на Донецком направлении.В районе города Запорожье российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников, отметило министерство.Кроме того, согласно сводке российского военного ведомства, в районе Авдеевки в ДНР российскими военными была уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР - радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских войск.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники.Отмечается, что в Черкасской области высокоточными ракетами ВС РФ уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.Также, за сутки тактическая авиация ВКС РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, рассказали в МО РФ.По его данным, за сутки на территории ЛНР российскими силами было уничтожено не менее 180 украинских военных и наемников.В общей сложности с начала российской специальной военной операции военнослужащими РФ уничтожено 176 украинских вертолетов, 333 самолета, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, следует из сводки российского военного ведомства.Уточняется, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.Вокруг УкраиныМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины, это помешало участникам принять коллективные решения.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена не планирует снижать темпы помощи Украине, и Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи, который по размеру будет аналогичен предыдущим.Глава британского генштаба Тони Радакин заявил, что провел серьезные беседы с премьером Риши Сунаком и главой минфина Джереми Хантом о необходимости инвестировать в оборону на фоне конфликта на Украине, несмотря на экономические трудности.
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831054397.html
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россия
донецкая народная республика
украина
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в мире, сергей лавров, джейк салливан, джо байден, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, высший арбитражный суд рф, зрк с-300, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Джо Байден, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Высший арбитражный суд РФ, ЗРК С-300, Ми-8 АМТШ
19:18 13.11.2022
 
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Ход операции

В Минобороны РФ сообщили в воскресенье, что российские Вооруженные силы освободили поселок Майорск на Донецком направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.11.2022
Инфографика
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В районе города Запорожье российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников, отметило министерство.
Кроме того, согласно сводке российского военного ведомства, в районе Авдеевки в ДНР российскими военными была уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР - радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских войск.
По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники.
Отмечается, что в Черкасской области высокоточными ракетами ВС РФ уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.
Также, за сутки тактическая авиация ВКС РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области.
Постоянно меняем место дислокации: военный медик рассказал об особенностях работы в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Военный медик рассказал об особенностях службы во время спецоперации
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, рассказали в МО РФ.
По его данным, за сутки на территории ЛНР российскими силами было уничтожено не менее 180 украинских военных и наемников.
В общей сложности с начала российской специальной военной операции военнослужащими РФ уничтожено 176 украинских вертолетов, 333 самолета, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, следует из сводки российского военного ведомства.
Уточняется, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины, это помешало участникам принять коллективные решения.
Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена не планирует снижать темпы помощи Украине, и Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи, который по размеру будет аналогичен предыдущим.
Глава британского генштаба Тони Радакин заявил, что провел серьезные беседы с премьером Риши Сунаком и главой минфина Джереми Хантом о необходимости инвестировать в оборону на фоне конфликта на Украине, несмотря на экономические трудности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровДжейк СалливанДжо БайденРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФВойска воздушно-космической обороныВысший арбитражный суд РФЗРК С-300Ми-8 АМТШ
 
 
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