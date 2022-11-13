https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831211883.html

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск - РИА Новости, 13.11.2022

Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск

Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:18

2022-11-13T19:18

2022-11-13T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Ход операцииВ Минобороны РФ сообщили в воскресенье, что российские Вооруженные силы освободили поселок Майорск на Донецком направлении.В районе города Запорожье российские силы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три артиллерийские системы М777 производства США и до 30 иностранных наемников, отметило министерство.Кроме того, согласно сводке российского военного ведомства, в районе Авдеевки в ДНР российскими военными была уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР - радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских войск.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники.Отмечается, что в Черкасской области высокоточными ракетами ВС РФ уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.Также, за сутки тактическая авиация ВКС РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, рассказали в МО РФ.По его данным, за сутки на территории ЛНР российскими силами было уничтожено не менее 180 украинских военных и наемников.В общей сложности с начала российской специальной военной операции военнослужащими РФ уничтожено 176 украинских вертолетов, 333 самолета, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, следует из сводки российского военного ведомства.Уточняется, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.Вокруг УкраиныМинистр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и ряд западных стран настаивали на включении в совместное заявление по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) неприемлемые оценки ситуации вокруг Украины, это помешало участникам принять коллективные решения.Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация президента США Джо Байдена не планирует снижать темпы помощи Украине, и Вашингтон в течение нескольких недель объявит о новом пакете помощи, который по размеру будет аналогичен предыдущим.Глава британского генштаба Тони Радакин заявил, что провел серьезные беседы с премьером Риши Сунаком и главой минфина Джереми Хантом о необходимости инвестировать в оборону на фоне конфликта на Украине, несмотря на экономические трудности.

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1831054397.html

https://ria.ru/20221113/ssha-1831168999.html

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