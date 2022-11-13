Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск
Спецоперация, 13 ноября: ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган"
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы РФ полностью освободили поселок Майорск на Донецком направлении, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Ход операции
В Минобороны РФ сообщили в воскресенье, что российские Вооруженные силы освободили поселок Майорск на Донецком направлении.
По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении отражена контратака украинских войск на Павловку и Никольское в ДНР - уничтожено более 60 боевиков противника, шесть единиц техники.
Отмечается, что в Черкасской области высокоточными ракетами ВС РФ уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения.
Также, за сутки тактическая авиация ВКС РФ сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области.
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 13 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть беспилотников, рассказали в МО РФ.
По его данным, за сутки на территории ЛНР российскими силами было уничтожено не менее 180 украинских военных и наемников.
В общей сложности с начала российской специальной военной операции военнослужащими РФ уничтожено 176 украинских вертолетов, 333 самолета, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, следует из сводки российского военного ведомства.
Уточняется, что также уничтожены 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Вокруг Украины
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