https://ria.ru/20221113/popravki-1831142161.html

Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства

Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 13.11.2022

Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства

Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T10:29

2022-11-13T10:29

2022-11-13T10:47

россия

совет федерации рф

политика

александр башкин

госдума рф

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России, сенаторы вслед за Госдумой рассмотрят документ в первоочередном порядке, заявил РИА Новости в воскресенье член конституционного комитета СФ Александр Башкин.В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости."Сто процентов поддержим", - сказал политик. Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ "в первоочередном порядке". "Гражданство – не только высокая честь, но и большая ответственность", - отметил Башкин.

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831131777.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, совет федерации рф, политика, александр башкин, госдума рф