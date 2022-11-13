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Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 13.11.2022
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Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства
Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства - РИА Новости, 13.11.2022
Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства
Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:29
2022-11-13T10:47
россия
совет федерации рф
политика
александр башкин
госдума рф
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России, сенаторы вслед за Госдумой рассмотрят документ в первоочередном порядке, заявил РИА Новости в воскресенье член конституционного комитета СФ Александр Башкин.В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости."Сто процентов поддержим", - сказал политик. Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ "в первоочередном порядке". "Гражданство – не только высокая честь, но и большая ответственность", - отметил Башкин.
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россия, совет федерации рф, политика, александр башкин, госдума рф
Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Александр Башкин, Госдума РФ
10:29 13.11.2022 (обновлено: 10:47 13.11.2022)
 
Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства

Сенатор Башкин: СФ поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за экстремизм

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПервое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ
Первое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Первое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России, сенаторы вслед за Госдумой рассмотрят документ в первоочередном порядке, заявил РИА Новости в воскресенье член конституционного комитета СФ Александр Башкин.
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Сто процентов поддержим", - сказал политик. Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ "в первоочередном порядке". "Гражданство – не только высокая честь, но и большая ответственность", - отметил Башкин.
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
08:43
В Госдуму поступила поправка о гражданстве для соотечественников
 
РоссияСовет Федерации РФПолитикаАлександр БашкинГосдума РФ
 
 
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