10:29 13.11.2022 (обновлено: 10:47 13.11.2022)
Совфед поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства
Сенатор Башкин: СФ поддержит поправки о лишении приобретенного гражданства за экстремизм
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПервое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ
Первое в осенней сессии пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Совет Федерации поддержит поправки президента РФ о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил и призывы к нарушению территориальной целостности России, сенаторы вслед за Госдумой рассмотрят документ в первоочередном порядке, заявил РИА Новости в воскресенье член конституционного комитета СФ Александр Башкин.
В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства России за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НКО, текст документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Сто процентов поддержим", - сказал политик. Он отметил, что после принятия закона Госдумой сенаторы рассмотрят документ "в первоочередном порядке". "Гражданство – не только высокая честь, но и большая ответственность", - отметил Башкин.