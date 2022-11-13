https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html

Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале

Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале - РИА Новости, 13.11.2022

Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале

Режиссёр Глеб Панфилов назвал праздником победу своего фильма "Иван Денисович" на итальянском кинофестивале Efebo d’Oro. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:18

2022-11-13T15:18

2022-11-13T15:18

культура

новости культуры

палермо

александр солженицын

глеб панфилов

филипп янковский

кино и сериалы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751283167_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_ad61bb1293564b81b10c2d3dfeb2fc08.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Режиссёр Глеб Панфилов назвал праздником победу своего фильма "Иван Денисович" на итальянском кинофестивале Efebo d’Oro.Фильм Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Палермо.В международном прокате фильм носит название "100 минут". Он участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе шестью другими лентами. В конкурентах у ленты Панфилова были последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021-го, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021.Ленту еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.

https://ria.ru/20220906/kino-1808311787.html

палермо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, палермо, александр солженицын, глеб панфилов, филипп янковский, кино и сериалы, россия