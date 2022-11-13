https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html
Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале
Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале - РИА Новости, 13.11.2022
Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале
Режиссёр Глеб Панфилов назвал праздником победу своего фильма "Иван Денисович" на итальянском кинофестивале Efebo d’Oro. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:18
2022-11-13T15:18
2022-11-13T15:18
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Режиссёр Глеб Панфилов назвал праздником победу своего фильма "Иван Денисович" на итальянском кинофестивале Efebo d’Oro.Фильм Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" взял главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Палермо.В международном прокате фильм носит название "100 минут". Он участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе шестью другими лентами. В конкурентах у ленты Панфилова были последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021-го, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021.Ленту еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, палермо, александр солженицын, глеб панфилов, филипп янковский, кино и сериалы, россия
Культура, Новости культуры, Палермо, Александр Солженицын, Глеб Панфилов, Филипп Янковский, Кино и сериалы, Россия
Кинорежиссер Панфилов прокомментировал победу на итальянском фестивале
Режиссер Панфилов назвал победу фильма "Иван Денисович" на фестивале в Палермо праздником
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Режиссёр Глеб Панфилов назвал
праздником победу своего фильма "Иван Денисович" на итальянском кинофестивале Efebo d’Oro.
Фильм Панфилова "Иван Денисович" по рассказу Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича" взял главный приз
на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Палермо.
"Для меня это праздник, замечательно! Жаль, что мир усложнился и стал суровее. Но, может быть, поэтому я так остро чувствую эту весть, для меня замечательную. Буду ждать с нетерпением, чтобы увидеть приз, который нам присудили за фильм "Иван Денисович", — приводит слова режиссера ВГТРК.
В международном прокате фильм носит название "100 минут". Он участвовал в конкурсной программе фильмов, снятых по литературным произведениям, вместе шестью другими лентами. В конкурентах у ленты Панфилова были последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.
Панфилов завершил съемки фильма в мае 2019 года. Роль Ивана Денисовича Шухова сыграл Филипп Янковский. Как режиссер и автор сценария Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно тот воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.
Мировая премьера фильма состоялась на 74-м кинофестивале в Локарно в августе 2021-го, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021.
Ленту еще ждет показ на кинофестивале Author International Film Festival в мексиканском городе Гвадалахара с 17 по 20 ноября. Также лента вошла во внеконкурсную программу Life Fest Film Festival, который проходит в Лос-Анджелесе с 10 по 14 ноября.