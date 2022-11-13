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Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки

Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки - РИА Новости, 13.11.2022

Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки

Западным кураторам Киева, говоря о мирном урегулировании, нужно признать свои ошибки и исправлять их, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T22:35

2022-11-13T22:35

2022-11-13T22:36

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Западным кураторам Киева, говоря о мирном урегулировании, нужно признать свои ошибки и исправлять их, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."(Канцлер ФРГ Олаф) Шольц призвал Москву выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир, привел политик слова Шольца. Канцлер считает, что предметом переговоров прежде всего "должны быть целостность и суверенитет Украины"."На самом деле переговоры в Киеве (с участием Германии, среди прочих) накануне Майдана в феврале 2014 года были последним шансом сохранить целостность Украины в границах 1991 года. И этот шанс был с треском упущен", - отметил Косачев.По его словам, на самом деле был ещё шанс сохранить территориальную целостность Украины и после Майдана. "Да, уже без Крыма, но с Юго-Востоком, о котором шла речь в Минских соглашениях в 2014 и 2015 годов. И опять же, США и их союзники по НАТО, включая Германию, все последующие восемь лет науськивали Украину на Россию вместо того, чтобы помочь ей сохранить свою целостность и суверенитет, пусть и без Крыма", - написал законодатель.Поэтому если кому и выступать с предложениями "касательно возможностей установления мира на Украине", так это ее западным кураторам, считает Косачев. "Но это предполагает разбор, признание и исправление собственных ошибок Запада на украинском треке, которые оказались, как говорится, хуже преступления", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831229304.html

киев

германия

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в мире, константин косачев, киев, германия, украина, совет федерации рф, нато