Рейтинг@Mail.ru
Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/oshibki-1831233618.html
Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки
Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки - РИА Новости, 13.11.2022
Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки
Западным кураторам Киева, говоря о мирном урегулировании, нужно признать свои ошибки и исправлять их, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:35
2022-11-13T22:36
в мире
константин косачев
киев
германия
украина
совет федерации рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Западным кураторам Киева, говоря о мирном урегулировании, нужно признать свои ошибки и исправлять их, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."(Канцлер ФРГ Олаф) Шольц призвал Москву выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир, привел политик слова Шольца. Канцлер считает, что предметом переговоров прежде всего "должны быть целостность и суверенитет Украины"."На самом деле переговоры в Киеве (с участием Германии, среди прочих) накануне Майдана в феврале 2014 года были последним шансом сохранить целостность Украины в границах 1991 года. И этот шанс был с треском упущен", - отметил Косачев.По его словам, на самом деле был ещё шанс сохранить территориальную целостность Украины и после Майдана. "Да, уже без Крыма, но с Юго-Востоком, о котором шла речь в Минских соглашениях в 2014 и 2015 годов. И опять же, США и их союзники по НАТО, включая Германию, все последующие восемь лет науськивали Украину на Россию вместо того, чтобы помочь ей сохранить свою целостность и суверенитет, пусть и без Крыма", - написал законодатель.Поэтому если кому и выступать с предложениями "касательно возможностей установления мира на Украине", так это ее западным кураторам, считает Косачев. "Но это предполагает разбор, признание и исправление собственных ошибок Запада на украинском треке, которые оказались, как говорится, хуже преступления", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html
https://ria.ru/20221113/ukraina-1831229304.html
киев
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин косачев, киев, германия, украина, совет федерации рф, нато
В мире, Константин Косачев, Киев, Германия, Украина, Совет Федерации РФ, НАТО
22:35 13.11.2022 (обновлено: 22:36 13.11.2022)
 
Вице-спикер Совфеда призвал кураторов Киева признать свои ошибки

Вице-спикер Косачев: кураторам Киева, говоря о мире, нужно признать свои ошибки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Западным кураторам Киева, говоря о мирном урегулировании, нужно признать свои ошибки и исправлять их, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"(Канцлер ФРГ Олаф) Шольц призвал Москву выступить с предложениями касательно возможностей установления мира на Украине", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 11:10
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Шольц
Но это никак не должны быть переговоры, во время которых Россия будет навязывать мир, привел политик слова Шольца. Канцлер считает, что предметом переговоров прежде всего "должны быть целостность и суверенитет Украины".
"На самом деле переговоры в Киеве (с участием Германии, среди прочих) накануне Майдана в феврале 2014 года были последним шансом сохранить целостность Украины в границах 1991 года. И этот шанс был с треском упущен", - отметил Косачев.
По его словам, на самом деле был ещё шанс сохранить территориальную целостность Украины и после Майдана. "Да, уже без Крыма, но с Юго-Востоком, о котором шла речь в Минских соглашениях в 2014 и 2015 годов. И опять же, США и их союзники по НАТО, включая Германию, все последующие восемь лет науськивали Украину на Россию вместо того, чтобы помочь ей сохранить свою целостность и суверенитет, пусть и без Крыма", - написал законодатель.
Поэтому если кому и выступать с предложениями "касательно возможностей установления мира на Украине", так это ее западным кураторам, считает Косачев. "Но это предполагает разбор, признание и исправление собственных ошибок Запада на украинском треке, которые оказались, как говорится, хуже преступления", - заключил Косачев.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 21:49
В США признались, что Украина никогда не была ровней Западу
 
В миреКонстантин КосачевКиевГерманияУкраинаСовет Федерации РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала