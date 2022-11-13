03:30 13.11.2022 (обновлено: 03:46 13.11.2022)
Далай-лама подарил реликвию Будды и свои одежды монастырю в Туве
Далай-лама подарил реликвию Будды и свои одежды мужскому монастырю в Туве
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin JamphelВстреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin Jamphel
Встреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама взял под покровительство новый мужской монастырь в Туве, подарил реликвию Будды и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты, сообщила РИА Новости в субботу представитель строящего тувинскую обитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу Светлана Намчак.
Встреча тувинской делегации, которую возглавила Намчак, с Далай-ламой прошла в его резиденции в индийском городе Дхарамсала по просьбе фонда 10 ноября и была посвящена возведению в Кызыле монастыря "Тубтен Шедруб Линг". Его название поясняется как "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Монастырь возводится по инициативе родившегося в Туве министра обороны России Сергея Шойгу на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Сейчас строительные работы завершаются, открытие монастыря планируется в первый день нового года по лунному календарю - 21 февраля 2023 года.
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin JamphelВстреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin Jamphel
Встреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
"Его Святейшество передал в дар нашему монастырю драгоценную реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) для помещения в сердце центральной статуи обители. Это огромная редкость и благословение - получить священную реликвию основателя буддизма из рук величайшего духовного лидера современности. Эта реликвия, наравне с другими драгоценными дарами, полученными от Далай-ламы, сделает новый монастырь важнейшим местом паломничества и поклонения для буддистов Тувы и России в целом", - рассказала РИА Новости Намчак.
Зуб Будды сегодня хранится в Шри-Ланке, четыре частицы его костей в Национальном музее Индии, частицы его праха – в важнейших ступах и статуях Индии и Тибета, пояснила представитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. "Согласно представлениям буддизма, священные реликвии излучают всепроникающую энергию сострадания и любви, очищают кармические омрачения и болезни. Соприкосновение с ними дарит также внутреннее умиротворение, покой. Они способствуют духовному продвижению людей и процветанию страны", – отметила Намчак.
Далай-лама также подарил новой тувинской обители свои монашеские одежды. "Монашеские одежды духовного учителя – очень важная реликвия для буддийских монастырей. Поклонение им с верой в сердце равносильно лицезрению учителя и выражению почтения самому Далай-ламе, которого мы считаем воплощением на земле Авалокитешвары - Будды сострадания", – добавила Намчак.
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin JamphelВстреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin Jamphel
Встреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
Далай-лама, продолжила собеседница агентства, благословил поднесенные ему три священные текста, написав на них "благопожелания". Они будут храниться в новом монастыре. Речь идет об особо почитаемых буддистами "Восьмитысячной сутре Праджняпарамиты", "Восхвалении имен Манджушри" и коренном тексте "Гухьясамаджа-тантры".
Кроме того, Далай-ламу очень заинтересовали уникальные статуи буддийских божеств высотой от трех до пяти метров работы известного буддийского скульптора Даши Намдакова, изготовленные специально для тувинской обители. "Увидев великолепную статую Калачакры (одно из божеств йога-тантры, чье имя переводится как "Колесо Времени"), Его Святейшество подчеркнул важность связанной с этим божеством практики. И предложил направить в Туву известного буддийского наставника Чадо Ринпоче и монахов расположенного в Дхарамсале тибетского монастыря Намгьял - для проведения посвящения Калачакры в новом монастыре Тувы", – сообщила Намчак.
В ходе аудиенции с россиянами Далай-лама назначил для нового монастыря и Защитника Дхармы (Учения) – Шестирукого Махакалу (Гонпо Чакдругпа). Согласно буддийским верованиям, он призван духовно защищать обитель и устранять препятствия на пути практикующих. Шестирукий Махакала связан с Буддой сострадания Авалокитешварой - и, следовательно, с Далай-ламой. Он был главным защитником основателя распространенной в России буддийской школы Гелуг - Дже Цонкапы и его ближайших учеников.
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin JamphelВстреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
© Фото предоставлено Культурным фондом К. Шойгу/Tenzin Jamphel
Встреча тувинской делегации с Далай-ламой в его резиденции в индийском городе Дхарамсала
"Впервые за всю историю существования буддизма Его Святейшество Далай-лама лично назначил защитника для тувинского монастыря. Это будет способствовать созданию в республике общины монахов, живущей в полном соответствии с правилами монашеской дисциплины, к чему стремятся создатели монастыря", – пояснила РИА Новости участвовавшая во встрече с Далай-ламой директор московского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.
По ее словам, Далай-лама фактически "взял под свое покровительство" новый тувинский монастырь, дав важные наставления о его дальнейшем развитии и пообещав лично назначить настоятеля монастыря.
"Его Святейшество подчеркнул, что желал бы видеть “Тубтен Шедруб Линг” местом углубленного изучения философии буддизма, которая привлекает внимание в том числе и российских ученых, тесно сотрудничающих с Далай-ламой. Он пояснил, что монахи из буддийских регионов России, в прошлые века поступавшие на обучение в главные монастыри Тибета, отличались глубоким знанием философии - и пожелал тувинским монахам продолжить эту славную традицию", – заключила Жиронкина.