https://ria.ru/20221113/monastyr-1831074380.html

Далай-лама подарил реликвию Будды и свои одежды монастырю в Туве

Далай-лама подарил реликвию Будды и свои одежды монастырю в Туве - РИА Новости, 13.11.2022

Далай-лама подарил реликвию Будды и свои одежды монастырю в Туве

Далай-лама взял под покровительство новый мужской монастырь в Туве, подарил реликвию Будды и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:30

2022-11-13T03:30

2022-11-13T03:46

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама взял под покровительство новый мужской монастырь в Туве, подарил реликвию Будды и свои монашеские одежды, подписав их, а также буддийские священные тексты, сообщила РИА Новости в субботу​​ представитель строящего тувинскую обитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу​ Светлана Намчак.​Встреча тувинской делегации, которую возглавила Намчак, с Далай-ламой прошла в его резиденции в индийском городе Дхарамсала по просьбе фонда 10 ноября и была посвящена возведению в Кызыле монастыря "Тубтен Шедруб Линг". Его название поясняется как "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Монастырь возводится​ по инициативе родившегося в Туве министра обороны России Сергея Шойгу​​ на месте, благословленном Далай-ламой во время его единственного визита в Туву 21 сентября 1992 года. Сейчас строительные работы завершаются, открытие монастыря планируется в первый день нового года по лунному календарю - 21 февраля 2023 года."Его Святейшество передал в дар нашему монастырю драгоценную реликвию Будды Шакьямуни (частицы праха) для помещения в сердце центральной статуи обители. Это огромная редкость и благословение - получить священную реликвию основателя буддизма из рук величайшего духовного лидера современности. Эта реликвия, наравне с другими драгоценными дарами, полученными от Далай-ламы, сделает новый монастырь важнейшим местом паломничества и поклонения для буддистов Тувы и России в целом", - рассказала РИА Новости Намчак.Зуб Будды сегодня хранится в Шри-Ланке, четыре частицы его костей в Национальном музее Индии, частицы его праха – в важнейших ступах и статуях Индии и Тибета, пояснила представитель Культурного фонда имени Кужугета Шойгу.​​ "Согласно представлениям буддизма, священные реликвии излучают всепроникающую энергию сострадания и любви, очищают кармические омрачения и болезни. Соприкосновение с ними дарит также внутреннее умиротворение, покой. Они способствуют духовному продвижению людей и процветанию страны", – отметила Намчак.Далай-лама также подарил новой тувинской обители свои монашеские одежды.​ "Монашеские одежды духовного учителя – очень важная реликвия для буддийских монастырей. Поклонение им с верой в сердце равносильно лицезрению учителя и выражению почтения самому Далай-ламе, которого мы считаем воплощением на земле Авалокитешвары - Будды сострадания",​ – добавила Намчак.Далай-лама, продолжила собеседница агентства,​ ​ благословил поднесенные ему три священные текста, написав на них "благопожелания". Они будут храниться в новом монастыре. Речь идет об особо почитаемых буддистами "Восьмитысячной сутре Праджняпарамиты", "Восхвалении имен Манджушри" и коренном тексте "Гухьясамаджа-тантры".​​Кроме того, Далай-ламу очень заинтересовали уникальные статуи буддийских божеств высотой от трех до пяти метров работы известного буддийского скульптора Даши Намдакова, изготовленные специально для тувинской обители.​ "Увидев великолепную статую Калачакры (одно из божеств йога-тантры, чье имя переводится как "Колесо Времени"), Его Святейшество подчеркнул важность связанной с этим божеством практики. И предложил направить в Туву известного буддийского наставника Чадо Ринпоче и монахов расположенного в Дхарамсале тибетского монастыря Намгьял - для проведения посвящения Калачакры​ в новом монастыре Тувы", – сообщила Намчак.В ходе аудиенции с россиянами Далай-лама назначил для нового монастыря и Защитника Дхармы (Учения)​ –​ Шестирукого Махакалу (Гонпо Чакдругпа). Согласно буддийским верованиям, он призван духовно защищать обитель и устранять препятствия на пути практикующих.​​ Шестирукий Махакала связан с Буддой сострадания Авалокитешварой - и, следовательно, с Далай-ламой. Он был главным защитником основателя распространенной в России буддийской школы Гелуг - Дже Цонкапы и его ближайших учеников."Впервые за всю историю существования буддизма Его Святейшество Далай-лама лично назначил защитника для тувинского монастыря. Это будет способствовать созданию в республике общины монахов, живущей в полном соответствии с правилами монашеской дисциплины, к чему стремятся создатели монастыря", –​ пояснила РИА Новости участвовавшая во встрече с Далай-ламой директор московского фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина.По ее словам, Далай-лама фактически "взял под свое покровительство" новый тувинский монастырь, дав важные наставления о его дальнейшем развитии и пообещав лично назначить настоятеля монастыря."Его Святейшество подчеркнул, что желал бы видеть​ “Тубтен Шедруб Линг” местом углубленного изучения философии буддизма, которая привлекает внимание в том числе и российских ученых, тесно сотрудничающих с Далай-ламой. Он пояснил, что монахи из буддийских регионов России, в прошлые века поступавшие на обучение в главные монастыри Тибета, отличались глубоким знанием философии - и пожелал тувинским монахам продолжить эту славную традицию", – заключила Жиронкина.​

https://ria.ru/20220712/dalay-lama-1801862981.html

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