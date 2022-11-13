https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831178130.html

Полиция Молдавии задержала 55 человек до начала акции протеста партии "Шор"

Полиция Молдавии задержала 55 человек до начала акции протеста партии "Шор" - РИА Новости, 13.11.2022

Полиция Молдавии задержала 55 человек до начала акции протеста партии "Шор"

Полиция Молдавии сообщила, что до начала антиправительственного протеста партии "Шор" в центре Кишинева задержала 55 человек, которые подозрительно себя вели. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:07

2022-11-13T16:07

2022-11-13T16:14

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что до начала антиправительственного протеста партии "Шор" в центре Кишинева задержала 55 человек, которые подозрительно себя вели.Сторонники партии "Шор" в воскресенье проводят очередную акцию протеста в центре молдавской столицы перед зданием администрации президента. Колонна протестующих собралась перед зданием Конституционного суда, откуда стартовал марш. У протестующих в руках белые хризантемы, а также триколор в цветах молдавского флага длиной в 200 метров."На данный момент в управление полиции доставлено 55 человек с подозрительным поведением, примерно половина из них несовершеннолетние без сопровождения. Напоминаем организаторам, что по условиям Закона о собраниях именно они обязаны обеспечить бесперебойное проведение собрания и не допускать отклонений от нормативной базы", - сообщается в Telegram-канале полиции.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября недели полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию партии "Шор". Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221113/moldaviya-1831152357.html

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Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов 2022-11-13T16:07 true PT0M42S

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в мире, сергей литвиненко, молдавия, кишинев, россия