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Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент - РИА Новости, 13.11.2022
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Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент
Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент - РИА Новости, 13.11.2022
Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время переговоров с президентом США Джо Байденом на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене заявил, что Южная... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:01
2022-11-13T15:01
в мире
джо байден
юн сок ель
южная корея
сша
пномпень
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время переговоров с президентом США Джо Байденом на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене заявил, что Южная Корея и США должны усилить расширенное сдерживание КНДР, сообщил офис президента."Необходимо показать (КНДР – ред), что та не приобретет ничего с помощью ракет и ядерного оружия… Чтобы это продемонстрировать, Южной Корее и США необходимо действенно и радикально усиливать расширенное сдерживание КНДР в соответствии с ее улучшившимися ядерными возможностями", - заявил южнокорейский президент.Юн Сок Ёль выразил надежду на тесное сотрудничество с Байденом для реализации идеи "Глобального всеобъемлющего стратегического альянса"Лидеры двух стран разделили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи в последнее время и договорились поддерживать и укреплять безупречное сотрудничество и твердую оборонную готовность. Стороны также подтвердили, что ответят подавляющей силой, используя все доступные средства, если КНДР применит в какой-либо форме ядерное оружие.Главы двух государств также обсудили и ряд других вопросов, включая невыгодный для Южной Кореи Закон США о снижении инфляции, который предоставляет налоговые льготы только электромобилям, собранным в Северной Америке. Юн Сок Ёль также объяснил Байдену новую стратегию Южной Кореи в Индо-Тихоокеанском регионе, заявив, что страна решила официально участвовать вместе с США и другими странами в инициативе Partners in the Blue Pacific (PBP).Юн Сок Ёль накануне принял участие в традиционном гала-ужине Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где также пересекся с Байденом.Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Нью-Йорке в сентябре на Седьмой конференции по сбору средств для пополнения Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, организованной Байденом. Лидеры договорились вновь встретиться в Вашингтоне в следующем году.
https://ria.ru/20221104/koreya-1829178329.html
https://ria.ru/20221113/feyk-1831166407.html
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в мире, джо байден, юн сок ель, южная корея, сша, пномпень
В мире, Джо Байден, Юн Сок Ель, Южная Корея, США, Пномпень
15:01 13.11.2022
 
Южная Корея должна усилить сдерживание КНДР, заявил президент

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель: страна совместно с США должна усилить сдерживание КНДР

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время переговоров с президентом США Джо Байденом на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене заявил, что Южная Корея и США должны усилить расширенное сдерживание КНДР, сообщил офис президента.
"Необходимо показать (КНДР – ред), что та не приобретет ничего с помощью ракет и ядерного оружия… Чтобы это продемонстрировать, Южной Корее и США необходимо действенно и радикально усиливать расширенное сдерживание КНДР в соответствии с ее улучшившимися ядерными возможностями", - заявил южнокорейский президент.
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Юн Сок Ёль выразил надежду на тесное сотрудничество с Байденом для реализации идеи "Глобального всеобъемлющего стратегического альянса"
Лидеры двух стран разделили серьезную озабоченность по поводу продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи в последнее время и договорились поддерживать и укреплять безупречное сотрудничество и твердую оборонную готовность. Стороны также подтвердили, что ответят подавляющей силой, используя все доступные средства, если КНДР применит в какой-либо форме ядерное оружие.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Россия опровергла фейк о производстве в КНДР формы для российских солдат
Главы двух государств также обсудили и ряд других вопросов, включая невыгодный для Южной Кореи Закон США о снижении инфляции, который предоставляет налоговые льготы только электромобилям, собранным в Северной Америке. Юн Сок Ёль также объяснил Байдену новую стратегию Южной Кореи в Индо-Тихоокеанском регионе, заявив, что страна решила официально участвовать вместе с США и другими странами в инициативе Partners in the Blue Pacific (PBP).
Юн Сок Ёль накануне принял участие в традиционном гала-ужине Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где также пересекся с Байденом.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в Нью-Йорке в сентябре на Седьмой конференции по сбору средств для пополнения Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, организованной Байденом. Лидеры договорились вновь встретиться в Вашингтоне в следующем году.
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Байден и Си Цзиньпин на полях G20 обсудят Тайвань, Украину и КНДР
 
В миреДжо БайденЮн Сок ЕльЮжная КореяСШАПномпень
 
 
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