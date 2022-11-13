https://ria.ru/20221113/koreya-1831164228.html

Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент

Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент - РИА Новости, 13.11.2022

Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине, сообщил офис РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:04

2022-11-13T14:04

2022-11-13T14:04

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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине, сообщил офис президента."Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины… Мы будем и дальше расширять нашу гуманитарную помощь Украине", - заявил Юн Сок Ёль, осудив спецоперацию РФ на Украине.Как отметило агентство Рёнхап, при этом место Юн Сок Ёля на саммите соседствовало с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На фотографии агентства они пожимают друг другу руки.Южная Корея уже пообещала Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, большая часть которой уже доставлена. Поставлялись аптечки, маски и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другие предметы. Часть помощи была предоставлена через международные организации, такие как Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа. Кроме того, министерство обороны дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.

https://ria.ru/20221111/seul-1830716906.html

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