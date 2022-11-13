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Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент - РИА Новости, 13.11.2022
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Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент
Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент - РИА Новости, 13.11.2022
Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине, сообщил офис РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:04
2022-11-13T14:04
в мире
юн сок ель
сергей лавров
украина
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россия
высший арбитражный суд рф
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине, сообщил офис президента."Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины… Мы будем и дальше расширять нашу гуманитарную помощь Украине", - заявил Юн Сок Ёль, осудив спецоперацию РФ на Украине.Как отметило агентство Рёнхап, при этом место Юн Сок Ёля на саммите соседствовало с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На фотографии агентства они пожимают друг другу руки.Южная Корея уже пообещала Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, большая часть которой уже доставлена. Поставлялись аптечки, маски и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другие предметы. Часть помощи была предоставлена через международные организации, такие как Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа. Кроме того, министерство обороны дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.
https://ria.ru/20221111/seul-1830716906.html
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в мире, юн сок ель, сергей лавров, украина, южная корея, россия, высший арбитражный суд рф, красный крест
В мире, Юн Сок Ель, Сергей Лавров, Украина, Южная Корея, Россия, Высший арбитражный суд РФ, Красный Крест
14:04 13.11.2022
 
Южная Корея расширит гуманитарную помощь Украине, заявил президент

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна увеличит гуманитарную помощь Украине

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 ноя – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене пообещал увеличить гуманитарную помощь Украине, сообщил офис президента.
"Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость Украины… Мы будем и дальше расширять нашу гуманитарную помощь Украине", - заявил Юн Сок Ёль, осудив спецоперацию РФ на Украине.
Как отметило агентство Рёнхап, при этом место Юн Сок Ёля на саммите соседствовало с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На фотографии агентства они пожимают друг другу руки.
Южная Корея уже пообещала Украине гуманитарную помощь на 100 миллионов долларов, большая часть которой уже доставлена. Поставлялись аптечки, маски и аппараты ИВЛ, дефибрилляторы и другие предметы. Часть помощи была предоставлена через международные организации, такие как Красный крест, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ), Всемирная продовольственная программа. Кроме того, министерство обороны дважды выделило для Киева военных товаров, но не оружия, на сумму сначала в один миллиард вон (примерно 816 тысяч долларов), а затем два миллиарда вон (примерно 1,6 миллиона долларов). Товары включали бронежилеты, шлемы, медикаменты, сухие пайки.
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В миреЮн Сок ЕльСергей ЛавровУкраинаЮжная КореяРоссияВысший арбитражный суд РФКрасный Крест
 
 
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