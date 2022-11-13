https://ria.ru/20221113/kishinev-1831180356.html

В Кишиневе в протесте участвуют 60 тысяч человек, заявила партия "Шор"

В Кишиневе в протесте участвуют 60 тысяч человек, заявила партия "Шор" - РИА Новости, 13.11.2022

В Кишиневе в протесте участвуют 60 тысяч человек, заявила партия "Шор"

Около 60 тысяч человек участвуют в воскресенье в антиправительственном протесте сторонников партии "Шор" в центре Кишинева, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:25

2022-11-13T16:25

2022-11-13T16:26

в мире

майя санду

сергей литвиненко

кишинев

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россия

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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Около 60 тысяч человек участвуют в воскресенье в антиправительственном протесте сторонников партии "Шор" в центре Кишинева, сообщила пресс-служба политсилы.Сторонники партии "Шор" в воскресенье проводят очередную акцию протеста в центре молдавской столицы перед зданием администрации президента. Колонна протестующих собралась перед зданием Конституционного суда, откуда стартовал марш. У протестующих в руках белые хризантемы, а также триколор в цветах молдавского флага длиной в 200 метров."Около 60 тысяч человек из разных уголков страны сегодня протестуют против режима Майи Санду. При этом почти 30 тысяч человек не смогли выйти на акцию протеста из-за препятствий полиции, которая запретила движение автобусов и микроавтобусов в столицу", - сообщается на сайте партии.Бессрочная акция протеста партии "Шор", к которой присоединилась партия коммунистов, проходит в Кишиневе с 18 сентября. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В середине октября полиция и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко выступил за ликвидацию партии "Шор". Он сообщил, что собрал документы для обращения в Конституционный суд. В среду данный запрос одобрило на своем заседании правительство.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830743411.html

https://ria.ru/20221112/moldaviya-1831087906.html

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Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов Манифестанты в Кишиневе вышли на улицы с требованием досрочных выборов 2022-11-13T16:25 true PT0M42S

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в мире, майя санду, сергей литвиненко, кишинев, молдавия, россия