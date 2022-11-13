13:17 13.11.2022 (обновлено: 14:17 13.11.2022)
Власти Новой Каховки не исключили консервации ГЭС
В Новой Каховке не исключили консервации ГЭС из-за обстрелов со стороны украинских войск
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВъезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Постоянные ракетные обстрелы Каховской ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, заявил в эфире канала "Россия 24" глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Украинская армия продолжает наносить по ГЭС интенсивные ракетные и артиллерийские удары. Но, несмотря на значительные повреждения, станция продолжает работать.
"Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать", — сказал Леонтьев.
По его словам, минувшей ночью мощным обстрелам подверглась не только ГЭС, но и Новая Каховка. В городе разрушены жилые дома, муниципальные здания, сети. А накануне обстрелы унесли жизни двух мирных жителей, еще трое получили ранения.
На этой неделе командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин заявил, что есть данные о подготовке киевским режимом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Это может привести к обширному затоплению и значительным жертвам среди населения. На фоне такой угрозы и из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области проводили эвакуацию населения с правого на левый берег Днепра. Девятого ноября министр обороны Сергей Шойгу приказал вывести на левый берег и войска, которые иначе могли бы оказаться в изоляции, и занять оборону по рубежу Днепра.
В результате из правобережных районов Херсона вывезли примерно 115 тысяч человек, а 11 ноября завершилась переброска войск. Она прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.