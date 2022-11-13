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Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации - РИА Новости, 13.11.2022
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Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации
Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации - РИА Новости, 13.11.2022
Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации
Киевские власти намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации, это не... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:54
2022-11-13T21:16
в мире
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киевские власти намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации, это не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны России.Так в военном ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений россиян на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами."Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.Как отметили в Минобороны, каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен, никаких дополнительных мероприятий не планируется.Там также призвали россиян использовать только официальные источники информации, а при возникновении проблемных ситуаций обращаться к государственным структурам или специалистам горячей линии.Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил президенту Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
https://ria.ru/20221113/feyk-1831166407.html
https://ria.ru/20221109/mobilizatsiya-1830250465.html
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в мире, сергей шойгу, владимир путин, киев, россия, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Киев, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ
20:54 13.11.2022 (обновлено: 21:16 13.11.2022)
 
Минобороны сообщило о распространении Киевом фейков о частичной мобилизации

Минобороны России обвинило Киев в фейках о возобновлении призыва по частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет призывника
Военный билет призывника - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Киевские власти намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о скором возобновлении призыва граждан в рамках частичной мобилизации, это не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны России.
Так в военном ведомстве прокомментировали информацию о росте количества обращений россиян на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными гражданами и добровольцами.
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"Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, каждый обратившийся на горячую линию получил разъяснение о том, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации окончен, никаких дополнительных мероприятий не планируется.
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Там также призвали россиян использовать только официальные источники информации, а при возникновении проблемных ситуаций обращаться к государственным структурам или специалистам горячей линии.
Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил президенту Владимиру Путину о завершении призыва в рамках частичной мобилизации, объявленной 21 сентября. По его словам, в вооруженные силы набрали планируемые 300 тысяч человек. Кроме того, как утверждает глава ведомства, решены все существовавшие на начальном этапе проблемы. Мобилизованные "обеспечены положенными видами довольствия, формой, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников".
После осеннего призыва военкоматы продолжат комплектование войск за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.
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