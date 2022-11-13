https://ria.ru/20221113/evropa-1831174602.html

Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети

Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.11.2022

Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети

Пользователи Twitter поддержали заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что Европа должна искать большей автономии от США. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:48

2022-11-13T15:48

2022-11-13T16:53

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что Европа должна искать большей автономии от США. "Все правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не американские", — написал один из комментаторов. "Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — поддержал другой. "Они уже абсолютно не скрывают, что Европа — это колония Америки", — заявил третий. "Прежде всего существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским cоюзом в отношении России", — добавил еще один пользователь. "США уже давно стремятся превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров. Теперь, когда они оторвали Европу от России, этот процесс завершился", — заключили читатели. Ранее глава МИД Франции заявила в интервью газете Le Parisien, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831153360.html

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в мире, катрин колонна, европа, сша, франция, мид франции‎