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Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.11.2022
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Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети
Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 13.11.2022
Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети
Пользователи Twitter поддержали заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что Европа должна искать большей автономии от США. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:48
2022-11-13T16:53
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что Европа должна искать большей автономии от США. "Все правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не американские", — написал один из комментаторов. "Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — поддержал другой. "Они уже абсолютно не скрывают, что Европа — это колония Америки", — заявил третий. "Прежде всего существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским cоюзом в отношении России", — добавил еще один пользователь. "США уже давно стремятся превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров. Теперь, когда они оторвали Европу от России, этот процесс завершился", — заключили читатели. Ранее глава МИД Франции заявила в интервью газете Le Parisien, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов. После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221113/sholts-1831148418.html
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в мире, катрин колонна, европа, сша, франция, мид франции‎
В мире, Катрин Колонна, Европа, США, Франция, МИД Франции‎
15:48 13.11.2022 (обновлено: 16:53 13.11.2022)
 
Признание главы МИД Франции насчет США шокировало пользователей Сети

Пользователей Twitter шокировали слова главы МИД Франции о зависимости ЕС от США

© AP Photo / Julia NikhinsonМинистр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter поддержали заявление главы МИД Франции Катрин Колонна о том, что Европа должна искать большей автономии от США.
"Все правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не американские", — написал один из комментаторов.
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"Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — поддержал другой.
"Они уже абсолютно не скрывают, что Европа — это колония Америки", — заявил третий.
"Прежде всего существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским cоюзом в отношении России", — добавил еще один пользователь.
"США уже давно стремятся превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров. Теперь, когда они оторвали Европу от России, этот процесс завершился", — заключили читатели.

Ранее глава МИД Франции заявила в интервью газете Le Parisien, что Европа должна искать большей автономии от США, чтобы не ждать в напряжении результатов американских выборов.

После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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