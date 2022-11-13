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МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца - РИА Новости, 13.11.2022
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МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца
МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца - РИА Новости, 13.11.2022
МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T00:33
2022-11-13T00:33
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
катрин колонна
франция
германия
евросоюз
европа
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что отношения между Парижем и Берлином являются "движущей силой" для Европы.Министр отметила, что страны будут работать над улучшением отношений и что их общее видение европейского строительства должно основываться на конкретных проектах."Они (Шольц и Макрон - ред.) разделяют убеждение, что отношения между Францией и Германией - это движущая сила для Европы. Война на Украине, энергетический кризис нарушают наш образ мыслей, но нет ничего, что не может быть решено с помощью диалога. Когда Франция и Германия приходят к согласию, это часто представляет собой среднюю точку равновесия внутри ЕС: мы несем эту ответственность, и каждый из нас это знает. Я принимаю свою немецкую коллегу Анналену Бербок 21 ноября, а премьер-министр (Франции - ред.) Элизабет Борн будет в Берлине 25-го", - заявила министр в интервью газете Parisien.Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.Ранее встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, была перенесена на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.
https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, катрин колонна, франция, германия, евросоюз, европа, политика
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Катрин Колонна, Франция, Германия, Евросоюз, Европа, Политика
00:33 13.11.2022
 
МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца

Глава МИД Франции: Макрон и Шольц считают франко-немецкие отношения движущей силой Европы

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что отношения между Парижем и Берлином являются "движущей силой" для Европы.
Министр отметила, что страны будут работать над улучшением отношений и что их общее видение европейского строительства должно основываться на конкретных проектах.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 09:59
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай
"Они (Шольц и Макрон - ред.) разделяют убеждение, что отношения между Францией и Германией - это движущая сила для Европы. Война на Украине, энергетический кризис нарушают наш образ мыслей, но нет ничего, что не может быть решено с помощью диалога. Когда Франция и Германия приходят к согласию, это часто представляет собой среднюю точку равновесия внутри ЕС: мы несем эту ответственность, и каждый из нас это знает. Я принимаю свою немецкую коллегу Анналену Бербок 21 ноября, а премьер-министр (Франции - ред.) Элизабет Борн будет в Берлине 25-го", - заявила министр в интервью газете Parisien.
Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Ранее встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, была перенесена на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи в Париже 26 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 12:29
Эксперт назвал встречу Макрона и Шольца холодной и предрек развал Евросоюза
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцКатрин КолоннаФранцияГерманияЕвросоюзЕвропаПолитика
 
 
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