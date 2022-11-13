МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца
Глава МИД Франции: Макрон и Шольц считают франко-немецкие отношения движущей силой Европы
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что отношения между Парижем и Берлином являются "движущей силой" для Европы.
Министр отметила, что страны будут работать над улучшением отношений и что их общее видение европейского строительства должно основываться на конкретных проектах.
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"Они (Шольц и Макрон - ред.) разделяют убеждение, что отношения между Францией и Германией - это движущая сила для Европы. Война на Украине, энергетический кризис нарушают наш образ мыслей, но нет ничего, что не может быть решено с помощью диалога. Когда Франция и Германия приходят к согласию, это часто представляет собой среднюю точку равновесия внутри ЕС: мы несем эту ответственность, и каждый из нас это знает. Я принимаю свою немецкую коллегу Анналену Бербок 21 ноября, а премьер-министр (Франции - ред.) Элизабет Борн будет в Берлине 25-го", - заявила министр в интервью газете Parisien.
Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Ранее встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, была перенесена на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.