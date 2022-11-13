https://ria.ru/20221113/evropa-1831114252.html

МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца

МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца - РИА Новости, 13.11.2022

МИД Франции назвал "движущую силу" Европы с точки зрения Макрона и Шольца

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T00:33

2022-11-13T00:33

2022-11-13T00:33

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

катрин колонна

франция

германия

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_122:0:2704:1453_1920x0_80_0_0_f9e35583000122b0983ddff0da3f94c7.jpg

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разделяют убеждение, что отношения между Парижем и Берлином являются "движущей силой" для Европы.Министр отметила, что страны будут работать над улучшением отношений и что их общее видение европейского строительства должно основываться на конкретных проектах."Они (Шольц и Макрон - ред.) разделяют убеждение, что отношения между Францией и Германией - это движущая сила для Европы. Война на Украине, энергетический кризис нарушают наш образ мыслей, но нет ничего, что не может быть решено с помощью диалога. Когда Франция и Германия приходят к согласию, это часто представляет собой среднюю точку равновесия внутри ЕС: мы несем эту ответственность, и каждый из нас это знает. Я принимаю свою немецкую коллегу Анналену Бербок 21 ноября, а премьер-министр (Франции - ред.) Элизабет Борн будет в Берлине 25-го", - заявила министр в интервью газете Parisien.Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.Ранее встреча между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, была перенесена на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по ряду вопросов в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.

https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html

https://ria.ru/20221028/evrosoyuz-1827458010.html

франция

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, катрин колонна, франция, германия, евросоюз, европа, политика