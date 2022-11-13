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Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле возросло до шести

Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле возросло до шести - РИА Новости, 13.11.2022

Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле возросло до шести

Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:20

2022-11-13T18:20

2022-11-13T21:22

в мире

стамбул

взрыв в центре стамбула

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге."По информации, которую я получил от губернаторства города, на данный момент число погибших составляет шесть человек, число пострадавших 53", — заявил он.Турецкий лидер назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на теракт.По словам президента, компетентные государственные службы продолжают работать над поиском всех причастных к этому преступлению, но первые заключения говорят о том, что "в этом деле замешано лицо женского пола".В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.

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Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула 2022-11-13T18:20 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стамбул, взрыв в центре стамбула , россия, реджеп тайип эрдоган