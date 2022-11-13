Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле возросло до шести

АНКАРА, 13 ноя — РИА Новости. Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге."По информации, которую я получил от губернаторства города, на данный момент число погибших составляет шесть человек, число пострадавших 53", — заявил он.Турецкий лидер назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на теракт.По словам президента, компетентные государственные службы продолжают работать над поиском всех причастных к этому преступлению, но первые заключения говорят о том, что "в этом деле замешано лицо женского пола".В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Паника и оперативные службы: взрыв прогремел в центре Стамбула
Турецкий лидер назвал произошедшее "нападением с бомбой" и отметил, что, по предварительным оценкам, все указывает на теракт.
"Было бы неправильно с уверенностью говорить, что это теракт, но предварительные данные, кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная нам губернатором, показывает, что здесь "пахнет терактом", — пояснил он.
По словам президента, компетентные государственные службы продолжают работать над поиском всех причастных к этому преступлению, но первые заключения говорят о том, что "в этом деле замешано лицо женского пола".
В воскресенье днем на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как рассказал источник РИА Новости, силовики рассматривают версию теракта. Главная прокуратура Стамбула начала расследование произошедшего. Уголовный суд ввел запрет на трансляцию с места и в социальных сетях.
Генеральное консульство России заявило, что информации о пострадавших при взрыве россиянах нет.
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