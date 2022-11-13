https://ria.ru/20221113/ekoaktivisty-1831239498.html

Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне

Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне - РИА Новости, 13.11.2022

Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне

Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T23:54

2022-11-13T23:54

2022-11-13T23:54

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее испанской Барселоны.Согласно фотографии, опубликованной организацией, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. Кроме того, экоактивисты держат в руках плакат с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".Как отмечает агентство Europa Press, ни один экспонат не пострадал. По данным агентства, полиция активистов не задержала.В последнее время в европейских музеях постоянно устраивают акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.

https://ria.ru/20221111/ekoaktivisty-1830923002.html

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Евгения Нефедова

в мире, клод моне, барселона (город), лондон, потсдам, twitter