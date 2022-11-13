https://ria.ru/20221113/ekoaktivisty-1831239498.html
Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне
Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне - РИА Новости, 13.11.2022
Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне
Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:54
2022-11-13T23:54
2022-11-13T23:54
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее испанской Барселоны.Согласно фотографии, опубликованной организацией, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. Кроме того, экоактивисты держат в руках плакат с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".Как отмечает агентство Europa Press, ни один экспонат не пострадал. По данным агентства, полиция активистов не задержала.В последнее время в европейских музеях постоянно устраивают акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне в музее Барберини в Потсдаме. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, клод моне, барселона (город), лондон, потсдам, twitter
В мире, Клод Моне, Барселона (город), Лондон, Потсдам, Twitter
Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне
Два экоактивиста испачкали витрину и стену в зале Египетского музея в Барселоне
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее испанской Барселоны.
"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом", - говорится в Twitter
организации экоактивистов Futuro Vegetal. В заявлении утверждается, что правительства обманывают людей, "не предпринимая реальных действий".
Согласно фотографии, опубликованной организацией, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. Кроме того, экоактивисты держат в руках плакат с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".
Как отмечает агентство Europa Press, ни один экспонат не пострадал. По данным агентства, полиция активистов не задержала.
В последнее время в европейских музеях постоянно устраивают акции с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Так, 14 октября две девушки из британского экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона
. Неделю спустя две активистки из немецкого сообщества "Последнее поколение" забросали картофельным пюре картину "Стога" Клода Моне
в музее Барберини в Потсдаме
. В испанском музее Прадо экоактивисты приклеили себя к рамам картин Гойи.