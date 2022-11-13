https://ria.ru/20221113/bayden-1831126339.html

Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США

Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США - РИА Новости, 13.11.2022

Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, по итогам которых контроль над сенатом сохраняют демократы, сообщает пул... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T07:17

2022-11-13T07:17

2022-11-13T07:42

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами промежуточных выборов в США, по итогам которых контроль над сенатом сохраняют демократы, сообщает пул Белого Дома.Ранее телеканал CNN выпустил прогноз, согласно которому Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над сенатом после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада."Я доволен и с нетерпением жду следующей пары лет (своего президентства – ред.)", - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, теперь он направляется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в более сильной позиции.Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Байден проведут встречу во время саммита G20 в Индонезии.

https://ria.ru/20221111/rassledovanie-1830764061.html

https://ria.ru/20221110/bayden-1830381117.html

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в мире, сша, политика, демократическая партия сша, джо байден, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, большая двадцатка, невада, китай, си цзиньпин