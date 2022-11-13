https://ria.ru/20221113/aukus-1831170862.html

Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS

Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS - РИА Новости, 13.11.2022

Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS

Президент США Джо Байден встретился на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, лидеры обсудили... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T15:10

2022-11-13T15:10

2022-11-13T15:10

в мире

джо байден

энтони альбанезе

австралия

сша

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, лидеры обсудили партнерство в рамках военного блока AUKUS, сообщает Белый дом."Признавая, что текущие региональные и глобальные вызовы требуют тесного и прочного сотрудничества в области безопасности, лидеры двух стран обсудили приоритеты союза США и Австралии и партнерство в сфере безопасности в рамках AUKUS с Великобританией", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.Байден и Альбанезе также отметили центральное значение АСЕАН.Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.

https://ria.ru/20221113/koreya-1831169772.html

австралия

сша

великобритания

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джо байден, энтони альбанезе, австралия, сша, великобритания, aukus