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Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS - РИА Новости, 13.11.2022
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Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS
Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS - РИА Новости, 13.11.2022
Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS
Президент США Джо Байден встретился на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, лидеры обсудили... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T15:10
2022-11-13T15:10
в мире
джо байден
энтони альбанезе
австралия
сша
великобритания
aukus
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, лидеры обсудили партнерство в рамках военного блока AUKUS, сообщает Белый дом."Признавая, что текущие региональные и глобальные вызовы требуют тесного и прочного сотрудничества в области безопасности, лидеры двух стран обсудили приоритеты союза США и Австралии и партнерство в сфере безопасности в рамках AUKUS с Великобританией", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.Байден и Альбанезе также отметили центральное значение АСЕАН.Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.
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в мире, джо байден, энтони альбанезе, австралия, сша, великобритания, aukus
В мире, Джо Байден, Энтони Альбанезе, Австралия, США, Великобритания, AUKUS
15:10 13.11.2022
 
Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS

Байден и премьер Австралии на Восточноазиатском саммите обсудили партнерство в блоке AUKUS

© AP Photo / Vincent ThianПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Пномпене
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Пномпене - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Пномпене. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден встретился на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, лидеры обсудили партнерство в рамках военного блока AUKUS, сообщает Белый дом.
"Признавая, что текущие региональные и глобальные вызовы требуют тесного и прочного сотрудничества в области безопасности, лидеры двух стран обсудили приоритеты союза США и Австралии и партнерство в сфере безопасности в рамках AUKUS с Великобританией", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Байден и Альбанезе также отметили центральное значение АСЕАН.
Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.
Россия ранее не раз высказывала озабоченность положением дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за того, что США с союзниками внедряют такие формы взаимодействия, которые направлены на сдерживание других стран, в частности Китая.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 15:01
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В миреДжо БайденЭнтони АльбанезеАвстралияСШАВеликобританияAUKUS
 
 
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