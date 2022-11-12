https://ria.ru/20221112/vsu-1831077916.html
При обстреле Новой Каховки погиб один человек, трое получили ранения
При обстреле Новой Каховки погиб один человек, трое получили ранения - РИА Новости, 12.11.2022
При обстреле Новой Каховки погиб один человек, трое получили ранения
Как минимум один человек погиб, еще трое пострадали при обстреле Новой Каховки со стороны украинских войск, заявил глава городской администрации Владимир... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:21
2022-11-12T18:21
2022-11-12T19:49
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Как минимум один человек погиб, еще трое пострадали при обстреле Новой Каховки со стороны украинских войск, заявил глава городской администрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24"."На этот момент достоверно известно об одном погибшем гражданском жителе, и три ранены", — сказал он.По его словам, один из снарядов ВСУ попал в район православного храма, где шла служба.Ранее в субботу чиновник сообщил, что украинские военные ведут обстрел центральных районов Новой Каховки, откуда планируют вывезти около 200 человек. После ночных обстрелов города оказались повреждены дома и линии электропередачи, добавил он.Как накануне рассказал представитель администрации Руслан Агаев, в последнее время украинские войска усилили ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС, но электростанция все равно продолжает работать.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что постоянные атаки на Каховскую плотину со стороны украинской армии могут привести к затоплению большой территории.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
https://ria.ru/20221112/kakhovka-1831074631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:21 12.11.2022 (обновлено: 19:49 12.11.2022)
При обстреле Новой Каховки погиб один человек, трое получили ранения
Глава администрации Новой Каховки Леонтьев сообщил об одном погибшем при обстреле ВСУ