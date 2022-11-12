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ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС под Курском - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/vsu-1831061366.html
ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС под Курском
ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС под Курском - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС под Курском
Украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:38
2022-11-12T17:18
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
происшествия
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования", —заявил он.По словам губернатора, из-за повреждений некоторые дома остались без света, ремонтные бригады прибыли на место ЧП.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
https://ria.ru/20221112/donbass-1830256632.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт, происшествия, украина, донбасс, владимир путин
Курская область, Вооруженные силы Украины, Роман Старовойт, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Владимир Путин
16:38 12.11.2022 (обновлено: 17:18 12.11.2022)
 
ВСУ атаковали с дронов подстанцию Глушковской РЭС под Курском

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ сбросили СВУ на подстанцию Глушковской РЭС

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска сбросили с дронов самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"ВСУ сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования", —заявил он.
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По словам губернатора, из-за повреждений некоторые дома остались без света, ремонтные бригады прибыли на место ЧП.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Указом президента с 20 октября на территориях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Краснодарского края и Севастополя действует режим "среднего уровня реагирования". В этих регионах усилили режим охраны общественного порядка, важных объектов транспорта, связи и энергетики, ввели особый режим работы этих объектов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоман СтаровойтПроисшествияУкраинаДонбассВладимир Путин
 
 
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