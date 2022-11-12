14:15 12.11.2022 (обновлено: 14:36 12.11.2022)
Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек
Минобороны: потери войск Украины в ЛНР за сутки составили около 350 человек
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп пытался атаковать в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики.
"В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех украинских ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", - уточнили в министерстве.