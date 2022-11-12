https://ria.ru/20221112/vsu-1831037542.html

Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек

Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек - РИА Новости, 12.11.2022

Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек

В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:15

2022-11-12T14:15

2022-11-12T14:36

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп пытался атаковать в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики."В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех украинских ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина