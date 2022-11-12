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Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/vsu-1831037542.html
Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек
Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек - РИА Новости, 12.11.2022
Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек
В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:15
2022-11-12T14:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп пытался атаковать в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики."В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех украинских ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
14:15 12.11.2022 (обновлено: 14:36 12.11.2022)
 
Минобороны: потери ВСУ в ЛНР за сутки составили около 350 человек

Минобороны: потери войск Украины в ЛНР за сутки составили около 350 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП Васильевка на границе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" на границе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В ЛНР потери войск Украины убитыми и ранеными за сутки составили около 350 человек, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп пытался атаковать в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка Луганской Народной Республики.
"В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", - сказали в ведомстве.
Кроме того, отметили в Минобороны, на Красно-Лиманском направлении пресечены атаки четырех украинских ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. "В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", - уточнили в министерстве.
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