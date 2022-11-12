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Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии

Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:07

2022-11-12T15:07

2022-11-12T16:07

в мире

сергей лавров

ретно марсуди

россия

индонезия

пномпень

высший арбитражный суд рф

восточноазиатский саммит

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.Перед началом переговоров Лавров и его индонезийская коллега пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов России и Индонезии.Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на ВАС, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

https://ria.ru/20221112/g20-1830997803.html

россия

индонезия

пномпень

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, ретно марсуди, россия, индонезия, пномпень, высший арбитражный суд рф, восточноазиатский саммит