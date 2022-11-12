15:07 12.11.2022 (обновлено: 16:07 12.11.2022)
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии на полях Восточноазиатского саммита
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате "тет-а-тет" с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате "тет-а-тет" с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене
ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.
Перед началом переговоров Лавров и его индонезийская коллега пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов России и Индонезии.
Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на ВАС, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.