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Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии - РИА Новости, 12.11.2022
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Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:07
2022-11-12T16:07
в мире
сергей лавров
ретно марсуди
россия
индонезия
пномпень
высший арбитражный суд рф
восточноазиатский саммит
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.Перед началом переговоров Лавров и его индонезийская коллега пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов России и Индонезии.Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на ВАС, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.
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индонезия
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в мире, сергей лавров, ретно марсуди, россия, индонезия, пномпень, высший арбитражный суд рф, восточноазиатский саммит
В мире, Сергей Лавров, Ретно Марсуди, Россия, Индонезия, Пномпень, Высший арбитражный суд РФ, Восточноазиатский саммит
15:07 12.11.2022 (обновлено: 16:07 12.11.2022)
 
Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии

Лавров проводит встречу с главой МИД Индонезии на полях Восточноазиатского саммита

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате "тет-а-тет" с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате тет-а-тет с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в формате "тет-а-тет" с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты проводит встречу с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди в формате тет-а-тет на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене.
Перед началом переговоров Лавров и его индонезийская коллега пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов России и Индонезии.
Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на ВАС, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.
12-й Восточноазиатский саммит в Пномпене, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 08:05
Лавров и Байден в Пномпене проехали по бульвару России на разные саммиты
 
В миреСергей ЛавровРетно МарсудиРоссияИндонезияПномпеньВысший арбитражный суд РФВосточноазиатский саммит
 
 
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