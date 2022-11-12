https://ria.ru/20221112/voditel-1831075942.html
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе - РИА Новости, 12.11.2022
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе
Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:10
2022-11-12T18:10
2022-11-12T18:10
происшествия
авто
омск
гибдд мвд рф
audi a8
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.ДТП произошло 11 ноября в 22.40 (19.40 МСК) на улице Туполева в Омске. В Госавтоинспекцию позвонили из городской больницы и сообщили о 13-летнем мальчике, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия."Установлено, что около 18.00 (15.00 МСК) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", - пояснили в пресс-службе ведомства.Корреспонденту РИА Новости в Госавтоинспекции добавили, что мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.Парень вернулся домой и почувствовал себя плохо. Он вместе с родителями обратился в больницу. В настоящее время он госпитализирован. Полицейские сообщили, что водителю иномарки и очевидцам ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.
https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, audi a8
Происшествия, Авто, Омск, ГИБДД МВД РФ, Audi A8
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе
Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе