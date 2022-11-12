https://ria.ru/20221112/voditel-1831075942.html

Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе

Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе - РИА Новости, 12.11.2022

Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе

Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:10

2022-11-12T18:10

2022-11-12T18:10

происшествия

авто

омск

гибдд мвд рф

audi a8

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97855/52/978555290_164:0:2239:1167_1920x0_80_0_0_fbf8acea795317d0fd8c83e63b331ba4.jpg

ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.ДТП произошло 11 ноября в 22.40 (19.40 МСК) на улице Туполева в Омске. В Госавтоинспекцию позвонили из городской больницы и сообщили о 13-летнем мальчике, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия."Установлено, что около 18.00 (15.00 МСК) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", - пояснили в пресс-службе ведомства.Корреспонденту РИА Новости в Госавтоинспекции добавили, что мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.Парень вернулся домой и почувствовал себя плохо. Он вместе с родителями обратился в больницу. В настоящее время он госпитализирован. Полицейские сообщили, что водителю иномарки и очевидцам ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.

https://ria.ru/20221112/dtp-1831015812.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, audi a8