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Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе - РИА Новости, 12.11.2022
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Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе - РИА Новости, 12.11.2022
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе
Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:10
2022-11-12T18:10
происшествия
авто
омск
гибдд мвд рф
audi a8
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.ДТП произошло 11 ноября в 22.40 (19.40 МСК) на улице Туполева в Омске. В Госавтоинспекцию позвонили из городской больницы и сообщили о 13-летнем мальчике, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия."Установлено, что около 18.00 (15.00 МСК) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", - пояснили в пресс-службе ведомства.Корреспонденту РИА Новости в Госавтоинспекции добавили, что мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.Парень вернулся домой и почувствовал себя плохо. Он вместе с родителями обратился в больницу. В настоящее время он госпитализирован. Полицейские сообщили, что водителю иномарки и очевидцам ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.
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происшествия, авто, омск, гибдд мвд рф, audi a8
Происшествия, Авто, Омск, ГИБДД МВД РФ, Audi A8
18:10 12.11.2022
 
Омские полицейские разыскивают водителя, который сбил ребенка на переходе

Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе

© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом. Архивное фото
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Омские сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 11 ноября в 22.40 (19.40 МСК) на улице Туполева в Омске. В Госавтоинспекцию позвонили из городской больницы и сообщили о 13-летнем мальчике, который получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.
"Установлено, что около 18.00 (15.00 МСК) на улице Туполева автомобиль Audi допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель поинтересовался у ребёнка его состоянием, мальчик ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Корреспонденту РИА Новости в Госавтоинспекции добавили, что мальчик переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Парень вернулся домой и почувствовал себя плохо. Он вместе с родителями обратился в больницу. В настоящее время он госпитализирован. Полицейские сообщили, что водителю иномарки и очевидцам ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию.
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ПроисшествияАвтоОмскГИБДД МВД РФAudi A8
 
 
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