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Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше - РИА Новости, 12.11.2022
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Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше - РИА Новости, 12.11.2022
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше
Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:15
2022-11-12T03:15
экономика
россия
агентство по страхованию вкладов
совкомбанк
наталья ващелюк
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном объеме. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.По ее словам, первое на, что стоит обратить внимание, — участвует ли банк в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Не все банки в России участвует в ней, поэтому учтите это.Открытие вклада в надежном банка не понесет за собой никаких существенных угроз, достаточно лишь внимательно прочитать договор: на каких условиях открывается вклад, можно ли пополнять и снимать средства, какая процентная ставка, можно ли закрыть вклад досрочно и так далее.Кроме того, в случае отзыва лицензии у кредитной организации АСВ компенсирует потери только по счетам до 1,4 миллиона рублей. Выше этой сумма страховка не распространяется, резюмировала Ващелюк.
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экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, совкомбанк, наталья ващелюк
Экономика, Россия, Агентство по страхованию вкладов, Совкомбанк, Наталья Ващелюк
03:15 12.11.2022
 
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше

Эксперт Ващелюк: участие банка в системе Агентств страхования вкладов снизит риски клиента

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном объеме. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.
По ее словам, первое на, что стоит обратить внимание, — участвует ли банк в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Не все банки в России участвует в ней, поэтому учтите это.
Открытие вклада в надежном банка не понесет за собой никаких существенных угроз, достаточно лишь внимательно прочитать договор: на каких условиях открывается вклад, можно ли пополнять и снимать средства, какая процентная ставка, можно ли закрыть вклад досрочно и так далее.
Кроме того, в случае отзыва лицензии у кредитной организации АСВ компенсирует потери только по счетам до 1,4 миллиона рублей. Выше этой сумма страховка не распространяется, резюмировала Ващелюк.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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ЭкономикаРоссияАгентство по страхованию вкладовСовкомбанкНаталья Ващелюк
 
 
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