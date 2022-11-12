https://ria.ru/20221112/vklad-1830983148.html

Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше

Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше - РИА Новости, 12.11.2022

Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше

Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:15

2022-11-12T03:15

2022-11-12T03:15

экономика

россия

агентство по страхованию вкладов

совкомбанк

наталья ващелюк

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном объеме. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.По ее словам, первое на, что стоит обратить внимание, — участвует ли банк в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Не все банки в России участвует в ней, поэтому учтите это.Открытие вклада в надежном банка не понесет за собой никаких существенных угроз, достаточно лишь внимательно прочитать договор: на каких условиях открывается вклад, можно ли пополнять и снимать средства, какая процентная ставка, можно ли закрыть вклад досрочно и так далее.Кроме того, в случае отзыва лицензии у кредитной организации АСВ компенсирует потери только по счетам до 1,4 миллиона рублей. Выше этой сумма страховка не распространяется, резюмировала Ващелюк.

https://ria.ru/20221109/vklady-1830102768.html

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экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, совкомбанк, наталья ващелюк