https://ria.ru/20221112/vklad-1830983148.html
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше - РИА Новости, 12.11.2022
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше
Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:15
2022-11-12T03:15
2022-11-12T03:15
экономика
россия
агентство по страхованию вкладов
совкомбанк
наталья ващелюк
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Открытие банковского вклада — простая задача. Сложнее выбрать надежный банк, так как есть риск потерять свои средства, изучив информацию о продукте не в полном объеме. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.По ее словам, первое на, что стоит обратить внимание, — участвует ли банк в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Не все банки в России участвует в ней, поэтому учтите это.Открытие вклада в надежном банка не понесет за собой никаких существенных угроз, достаточно лишь внимательно прочитать договор: на каких условиях открывается вклад, можно ли пополнять и снимать средства, какая процентная ставка, можно ли закрыть вклад досрочно и так далее.Кроме того, в случае отзыва лицензии у кредитной организации АСВ компенсирует потери только по счетам до 1,4 миллиона рублей. Выше этой сумма страховка не распространяется, резюмировала Ващелюк.
https://ria.ru/20221109/vklady-1830102768.html
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экономика, россия, агентство по страхованию вкладов, совкомбанк, наталья ващелюк
Экономика, Россия, Агентство по страхованию вкладов, Совкомбанк, Наталья Ващелюк
Аналитик рассказал, от каких вкладов стоит держаться подальше
Эксперт Ващелюк: участие банка в системе Агентств страхования вкладов снизит риски клиента