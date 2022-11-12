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Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву

Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:44

2022-11-12T15:44

2022-11-12T15:44

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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передает корреспондент РИА Новости.Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в Москве в сентябре этого года. Лавров поблагодарил Дона Праматвиная за его визит в Россию и плодотворную встречу министров.В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.

https://ria.ru/20221112/vzaimodeystvie-1831048922.html

https://ria.ru/20221110/sammit-1830636122.html

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в мире, сергей лавров, андрей белоусов, россия, москва, таиланд, восточноазиатский саммит