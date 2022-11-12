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Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву - РИА Новости, 12.11.2022
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Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву
Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву - РИА Новости, 12.11.2022
Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву
Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:44
2022-11-12T15:44
в мире
сергей лавров
андрей белоусов
россия
москва
таиланд
восточноазиатский саммит
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ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передает корреспондент РИА Новости.Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в Москве в сентябре этого года. Лавров поблагодарил Дона Праматвиная за его визит в Россию и плодотворную встречу министров.В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
https://ria.ru/20221112/vzaimodeystvie-1831048922.html
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в мире, сергей лавров, андрей белоусов, россия, москва, таиланд, восточноазиатский саммит
В мире, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Россия, Москва, Таиланд, Восточноазиатский саммит
15:44 12.11.2022
 
Лавров поблагодарил главу МИД Таиланда за визит в Москву

Лавров в Камбодже поблагодарил главу МИД Таиланда Праматвиная за визит в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем на полях Восточноазиатского саммита в Камбодже, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущие переговоры глав МИД двух стран состоялись в Москве в сентябре этого года. Лавров поблагодарил Дона Праматвиная за его визит в Россию и плодотворную встречу министров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:35
Лавров обсудил с индонезийской коллегой взаимодействие в G20
В Таиланде 18-19 ноября пройдет форум АТЭС, Россию на нем будет представлять первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Формат был учрежден в 2005 году, Россия официально присоединилась к нему в ходе 5-го Восточноазиатского саммита в октябре 2010 года в Ханое.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече глав МИД стран G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:01
Блинкен не планирует общения с Лавровым на саммите G20, заявили в Госдепе
 
В миреСергей ЛавровАндрей БелоусовРоссияМоскваТаиландВосточноазиатский саммит
 
 
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