https://ria.ru/20221112/velikobritaniya-1831092566.html

Британцы с "пугающей скоростью" стали отказываться от собак из-за кризиса

Британцы с "пугающей скоростью" стали отказываться от собак из-за кризиса - РИА Новости, 12.11.2022

Британцы с "пугающей скоростью" стали отказываться от собак из-за кризиса

собак поступают в благотворительные организации из-за роста цен, пишет Express. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:17

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Великобритании все больше собак поступают в благотворительные организации из-за роста цен, пишет Express."Сейчас ситуация неумолима. Каждый день к нам с пугающей скоростью прибывают бездомные и брошенные собаки", — заявила изданию основательница одного из приютов Ванесса Уоддон.При этом в статье отмечается, что участилось количество случаев, когда хозяева выдают своих питомцев за бездомных, чтобы быстрее сдать их в приют. Одновременно с этим снижается чисто желающих, готовых забрать животных к себе, добавляет автор.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221110/velikobritaniya-1830560851.html

https://ria.ru/20221111/bezopasnost-1830708723.html

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