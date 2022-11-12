https://ria.ru/20221112/ukraina-1831054397.html
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине - РИА Новости, 12.11.2022
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине
Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:08
2022-11-12T16:08
2022-11-12T19:20
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк."Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой", — говорится в публикации.Основываясь на последних исследованиях RUSI, Бронк пришел к выводу, что у российских самолетов есть несколько значительных преимуществ, благодаря которым эти военные машины "наносят серьезные потери украинским ВВС".Так, по словам эксперта, российские самолеты оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у более старых моделей, стоящих на вооружении Украины. А российские ракеты класса воздух — воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.Особую проблему представляют истребители с ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолеты на расстоянии, что "делает их практически неуязвимыми для ответных ударов", отметил Бронк.Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, великобритания
Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания
16:08 12.11.2022 (обновлено: 19:20 12.11.2022)
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине
The Spectator: Западу нельзя недооценивать опасность, исходящую от ВВС России на Украине
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator
специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк.
"Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой", — говорится в публикации.
Основываясь на последних исследованиях RUSI, Бронк пришел к выводу, что у российских самолетов есть несколько значительных преимуществ, благодаря которым эти военные машины "наносят серьезные потери украинским ВВС".
Так, по словам эксперта, российские самолеты оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у более старых моделей, стоящих на вооружении Украины. А российские ракеты класса воздух — воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.
Особую проблему представляют истребители с ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолеты на расстоянии, что "делает их практически неуязвимыми для ответных ударов", отметил Бронк.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России
.