Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831054397.html
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине - РИА Новости, 12.11.2022
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине
Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:08
2022-11-12T19:20
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652922_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_552a86c39c3f8a2266380c2a81dabec9.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк."Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой", — говорится в публикации.Основываясь на последних исследованиях RUSI, Бронк пришел к выводу, что у российских самолетов есть несколько значительных преимуществ, благодаря которым эти военные машины "наносят серьезные потери украинским ВВС".Так, по словам эксперта, российские самолеты оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у более старых моделей, стоящих на вооружении Украины. А российские ракеты класса воздух — воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.Особую проблему представляют истребители с ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолеты на расстоянии, что "делает их практически неуязвимыми для ответных ударов", отметил Бронк.Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652922_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_9046c5128fe84d35181157fb734c0dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, великобритания
Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Великобритания
16:08 12.11.2022 (обновлено: 19:20 12.11.2022)
 
В Британии назвали опасную ошибку Запада в оценке мощи ВС России на Украине

The Spectator: Западу нельзя недооценивать опасность, исходящую от ВВС России на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны, поддерживающие Киев, не должны забывать о серьезной угрозе для ВСУ в лице российской военной авиации, пишет в статье для The Spectator специалист Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк.
"Недооценка российской воздушной мощи по мере продолжения конфликта стала бы опасной ошибкой", — говорится в публикации.
Добровольцы, которых готовят к отправке на Украину, в Российском университете спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 08:00
Россия меняется, чтобы победить
Основываясь на последних исследованиях RUSI, Бронк пришел к выводу, что у российских самолетов есть несколько значительных преимуществ, благодаря которым эти военные машины "наносят серьезные потери украинским ВВС".
Так, по словам эксперта, российские самолеты оснащены радарами, эффективная дальность действия которых во много раз больше, чем у более старых моделей, стоящих на вооружении Украины. А российские ракеты класса воздух — воздух обладают гораздо большей эффективной дальностью и большей тактической гибкостью.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Особую проблему представляют истребители с ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолеты на расстоянии, что "делает их практически неуязвимыми для ответных ударов", отметил Бронк.
Отдельно он выделил и стратегию российских летчиков, которым удается грамотно использовать численное и техническое преимущество на поле боя.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российские военнослужащие в Херсоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 20:38Специальная военная операция на Украине
Россия ушла из Херсона. На самом деле нет
 
УкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала