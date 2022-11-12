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Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ
Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:31
2022-11-12T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей резников
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова, имеющийся в распоряжении СМИ."В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники", - приводит текст отчета издание.По информации издания, среди переданного на вооружение военным есть образцы новых типов вооружения украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Скиф", беспилотные авиационные комплексы "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции "Малахит".Также военные получили крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты, бронированные машины и прочее.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что запущено три уровня учета поставок и использования оружия на Украине: программа LOGFAS (Logistic Functional Area Services), новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА". По информации украинского минобороны, модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.
https://ria.ru/20221111/pobeda-1830648600.html
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
15:31 12.11.2022
 
Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ

УНН: украинская армия за год получила 13,2 миллиона единиц оружия и военной техники

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова, имеющийся в распоряжении СМИ.
"В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники", - приводит текст отчета издание.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 02:35
На Украине назвали условие для немедленной победы России
По информации издания, среди переданного на вооружение военным есть образцы новых типов вооружения украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Скиф", беспилотные авиационные комплексы "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции "Малахит".
Также военные получили крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты, бронированные машины и прочее.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что запущено три уровня учета поставок и использования оружия на Украине: программа LOGFAS (Logistic Functional Area Services), новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА". По информации украинского минобороны, модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:00
Запад сделал Украину тараном против России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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