Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ
УНН: украинская армия за год получила 13,2 миллиона единиц оружия и военной техники
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные ведут обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова, имеющийся в распоряжении СМИ.
"В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники", - приводит текст отчета издание.
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По информации издания, среди переданного на вооружение военным есть образцы новых типов вооружения украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Скиф", беспилотные авиационные комплексы "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции "Малахит".
Также военные получили крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты, бронированные машины и прочее.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что запущено три уровня учета поставок и использования оружия на Украине: программа LOGFAS (Logistic Functional Area Services), новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА". По информации украинского минобороны, модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.
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