https://ria.ru/20221112/ukraina-1831047739.html

Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ

Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские военные за год получили 13 миллионов единиц оружия, пишут СМИ

Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:31

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для украинской армии за год было закуплено и доставлено более 13 миллионов единиц оружия и военной техники, сообщило издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова, имеющийся в распоряжении СМИ."В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники", - приводит текст отчета издание.По информации издания, среди переданного на вооружение военным есть образцы новых типов вооружения украинского производства, в частности, береговой ракетный комплекс "Нептун", противотанковые ракетные комплексы "Корсар" и "Скиф", беспилотные авиационные комплексы "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3, модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, радиолокационные станции "Малахит".Также военные получили крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, ручные термобарические и дымовые гранаты, элементы динамической защиты танков, средства криптографической защиты, бронированные машины и прочее.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что запущено три уровня учета поставок и использования оружия на Украине: программа LOGFAS (Logistic Functional Area Services), новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА". По информации украинского минобороны, модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.

https://ria.ru/20221111/pobeda-1830648600.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины