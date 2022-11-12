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Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/ukraina-1831003630.html
Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны
Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны - РИА Новости, 12.11.2022
Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны
Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных вузов с выигранными судебными исками на выезд для обучения, до тех пор пока... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:20
2022-11-12T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
андрей демченко
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных вузов с выигранными судебными исками на выезд для обучения, до тех пор пока правительство не разрешит выезд этой категории призывников во время военного положения, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Парламент Украины 15 августа продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на период действия военного положения запрещен."Пограничники руководствуются нормами законодательства. Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в том числе на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Конечно, мы также подаем апелляции на принимаемые решения", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ".Он отметил, что пока студенты призывного возраста не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не будут пропускать их на выезд из Украины. Он уточнил, что начиная с 24 февраля всего выявлено и не пропущено через пункты пропуска около 3,5 тысячи человек, а на зеленом участке границы - 7300. По его словам, большинство нарушителей подпадают под административную ответственность.Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что Киев обратился в министерства других стран с просьбой предоставить академический отпуск студентам призывного возраста, кому не разрешили выехать на обучение за границу во время действия военного положения.
https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html
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в мире, андрей демченко, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Демченко, Украина, Киев
09:20 12.11.2022
 
Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны

Госпогранслужба Украины: решение суда в пользу студента на выезд из страны не имеет силы

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных вузов с выигранными судебными исками на выезд для обучения, до тех пор пока правительство не разрешит выезд этой категории призывников во время военного положения, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Парламент Украины 15 августа продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на период действия военного положения запрещен.
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"Пограничники руководствуются нормами законодательства. Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в том числе на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Конечно, мы также подаем апелляции на принимаемые решения", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ".
Он отметил, что пока студенты призывного возраста не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не будут пропускать их на выезд из Украины. Он уточнил, что начиная с 24 февраля всего выявлено и не пропущено через пункты пропуска около 3,5 тысячи человек, а на зеленом участке границы - 7300. По его словам, большинство нарушителей подпадают под административную ответственность.
Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что Киев обратился в министерства других стран с просьбой предоставить академический отпуск студентам призывного возраста, кому не разрешили выехать на обучение за границу во время действия военного положения.
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