https://ria.ru/20221112/ukraina-1831003630.html

Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны

Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны - РИА Новости, 12.11.2022

Решение на выезд из Украины не имеет силы, сообщили в погранслужбе страны

Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных вузов с выигранными судебными исками на выезд для обучения, до тех пор пока... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:20

2022-11-12T09:20

2022-11-12T09:20

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские пограничники не будут пропускать за границу студентов международных вузов с выигранными судебными исками на выезд для обучения, до тех пор пока правительство не разрешит выезд этой категории призывников во время военного положения, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.Парламент Украины 15 августа продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на период действия военного положения запрещен."Пограничники руководствуются нормами законодательства. Есть постановление правительства, которое определяет порядок пересечения границы, в том числе на период военного положения. Категория студентов не подпадает под пропуск для выезда за пределы Украины, и пограничники этим руководствуются. Конечно, мы также подаем апелляции на принимаемые решения", - приводит слова Демченко агентство "Укринформ".Он отметил, что пока студенты призывного возраста не будут внесены в постановление правительства о порядке пересечения границы, пограничники не будут пропускать их на выезд из Украины. Он уточнил, что начиная с 24 февраля всего выявлено и не пропущено через пункты пропуска около 3,5 тысячи человек, а на зеленом участке границы - 7300. По его словам, большинство нарушителей подпадают под административную ответственность.Ранее министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что Киев обратился в министерства других стран с просьбой предоставить академический отпуск студентам призывного возраста, кому не разрешили выехать на обучение за границу во время действия военного положения.

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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в мире, андрей демченко, украина, киев