https://ria.ru/20221112/ukraina-1830984651.html

СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева

СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева - РИА Новости, 12.11.2022

СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева

США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T00:48

2022-11-12T00:48

2022-11-12T00:48

в мире

джо байден

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание Foreign Policy.Отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине Вашингтон сталкивается с проблемами обеспечения Киева необходимой материальной помощью, что привело к росту разочарования в обеих странах.Согласно Foreign Policy, администрации президента США Джо Байдена и неправительственным организациям трудно удовлетворить запросы Украины, поскольку они привыкли оказывать материальную помощь странам с более теплым климатом.По информации издания, украинские чиновники призвали американских коллег использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины, чтобы приобрести оборудование для Киева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221111/elektrichestvo-1830715314.html

украина

киев

сша

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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, киев, сша, вооруженные силы рф