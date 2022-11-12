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СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева - РИА Новости, 12.11.2022
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СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева
СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева
США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T00:48
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в мире
джо байден
владимир зеленский
украина
киев
сша
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание Foreign Policy.Отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине Вашингтон сталкивается с проблемами обеспечения Киева необходимой материальной помощью, что привело к росту разочарования в обеих странах.Согласно Foreign Policy, администрации президента США Джо Байдена и неправительственным организациям трудно удовлетворить запросы Украины, поскольку они привыкли оказывать материальную помощь странам с более теплым климатом.По информации издания, украинские чиновники призвали американских коллег использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины, чтобы приобрести оборудование для Киева.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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киев
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в мире, джо байден, владимир зеленский, украина, киев, сша, вооруженные силы рф
В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, Вооруженные силы РФ
00:48 12.11.2022
 
СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева

Foreign Policy: США испытали трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание Foreign Policy.
Отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине Вашингтон сталкивается с проблемами обеспечения Киева необходимой материальной помощью, что привело к росту разочарования в обеих странах.
"Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами также вызвала проблемы, поскольку Киев взял обширные территории... на востоке Харьковской области и на юге", - пишет журнал.
Согласно Foreign Policy, администрации президента США Джо Байдена и неправительственным организациям трудно удовлетворить запросы Украины, поскольку они привыкли оказывать материальную помощь странам с более теплым климатом.
По информации издания, украинские чиновники призвали американских коллег использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины, чтобы приобрести оборудование для Киева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Лампы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В миреДжо БайденВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСШАВооруженные силы РФ
 
 
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