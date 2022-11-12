СМИ: США испытали трудности в помощи Украине с оборудованием для обогрева
Foreign Policy: США испытали трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. США испытывают трудности в предоставлении Украине оборудования для обогрева и выработки электричества, в частности, для Харьковской области, сообщает издание Foreign Policy.
"Неспособность американской стороны предоставить материальную помощь, в том числе продовольственную, помочь украинцам пережить зиму с отрицательными температурами также вызвала проблемы, поскольку Киев взял обширные территории... на востоке Харьковской области и на юге", - пишет журнал.
Согласно Foreign Policy, администрации президента США Джо Байдена и неправительственным организациям трудно удовлетворить запросы Украины, поскольку они привыкли оказывать материальную помощь странам с более теплым климатом.
По информации издания, украинские чиновники призвали американских коллег использовать средства, предусмотренные законом о ленд-лизе для Украины, чтобы приобрести оборудование для Киева.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.