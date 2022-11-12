https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину

Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину - РИА Новости, 12.11.2022

Больше не смешно. Во что Зеленский превращает Украину

Национализация "Укрнафты" и "Укртатнафты" ударила не только по Игорю Коломойскому, но и по всей олигархической системе, сложившейся на Украине после... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:16

владимир зеленский

игорь коломойский

константин жеваго

украина

сша

укрнафта

мотор сич

укртатнафта

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Национализация "Укрнафты" и "Укртатнафты" ударила не только по Игорю Коломойскому, но и по всей олигархической системе, сложившейся на Украине после Евромайдана. Если в ближайшее время опальный бизнесмен не найдет альтернативные источники финансирования, ему придется отказаться и от медиаимперии.Все для фронтаПо словам Зеленского, национализация вызвана "военной необходимостью". Помимо активов Коломойского, украинские власти отобрали еще несколько заводов: "Мотор Сич" у ранее арестованного якобы за сотрудничество с Россией Вячеслава Богуслаева, "Запорожтрансформатор" у Константина Григоришина и холдинг "АвтоКрАЗ" у Константина Жеваго.Зеленский подчеркнул, что некоторые из них "почти не работали, а теперь их будут использовать для оборонных нужд". И не исключил возможность национализации еще каких-нибудь предприятий.Под описание Зеленского в полной мере подходят разве что компании Григоришина и Жеваго. У первого завод обанкротился, но еще может выпускать трансформаторное оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы страны. Второй производил востребованные у военных большегрузные автомобили — правда, за последние годы с конвейера сошло всего несколько десятков машин.К тому же с 2020-го Жеваго в бегах из-за обвинений в хищении 2,5 миллиарда гривен из собственного банка. Что касается Богуслаева, то его "Мотор Сич" долгое время был яблоком раздора между китайскими предпринимателями, купившими 56 процентов акций, и США, выступавшими против расширения сферы влияния Пекина. Специализация завода — производство и ремонт авиационных двигателей.Коломойскому же, лишившемуся из-за национализации основного источника дохода, вероятно, придется закрыть медиахолдинг "1+1", который ему будет не на что содержать. Атаку на олигарха украинское издание "Экономическая правда" объясняет тем, что он единственный из крупных украинских бизнесменов, кто сумел увеличить доходы за время боевых действий.Теперь же "Укрнафту" и "Укртатнафту" полностью переключат на снабжение ВСУ горюче-смазочными материалами. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, всеми изъятыми активами будет управлять Минобороны.Иссякающий потокЭкономист Михаил Беляев видит в национализации отчаянную попытку Зеленского взять под контроль крупные финансовые потоки в стране, чтобы перенаправить их туда, куда ему нужно."Обычно к таким методам прибегают в условиях революции. Новые власти объявляют владельца какого-нибудь предприятия врагом народа и забирают его активы себе. Но в данном случае Зеленский идет против собственных законов, так как чувствует, что в скором времени Запад может сократить финансовую помощь его режиму", — говорит эксперт.Внешнеполитическая ситуация действительно складывается для Киева не лучшим образом. С одной стороны, в США на промежуточных выборах в конгресс заметно укрепились представители Республиканской партии, которые выступают против огульного выделения денег Украине.С другой — исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис признался, что до конца текущего года Евросоюз не сможет предоставить республике обещанные три миллиарда евро. При этом, по данным Bloomberg, Венгрия готова заблокировать план ЕС по передаче киевским властям 18 миллиардов евро в 2023 году.Тем не менее Беляев уверен, что Зеленскому не хватит собранных внутри страны средств, чтобы компенсировать то, что он недополучит от западных партнеров. По этой причине Украина может не успеть совершить переход от олигархической республики к государству-корпорации, зато у президента будет шанс неплохо заработать.Шутки кончилисьПримечательно, что в 2019-м Коломойский открыто поддержал президентские амбиции Зеленского, надеясь благодаря этому не только вернуться на родину, но и поквитаться с Петром Порошенко, выдавившим его в Израиль.Однако бывший шоумен никогда не скрывал, что ему нужна вся полнота власти, чтобы "реализовать радикальные реформы", с помощью которых он надеется привести Украину в Евросоюз и НАТО.Сначала Зеленский взял под полный контроль Верховную раду. На досрочных парламентских выборах его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 423. До конституционного большинства не хватило 46 голосов, зато президент смог единолично сформировать правительство и с чистой совестью взяться за олигархов.Одной из первых жертв киевского режима стал лидер крупнейшей оппозиционной фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого обвинили в государственной измене из-за закупки угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. В 2021-м ликвидировали три связанных с ним телеканала, а сам Медведчук отправился за решетку. В 2022-м, находясь в заключении, он заявил, что схему курировал Петр Порошенко.Примерно тогда же от своей медиаимперии отказался и Ринат Ахметов, известный способностью приспосабливаться к любому режиму. Он мотивировал это тем, что, во-первых, хочет соблюдать закон о борьбе с олигархами, по которому у крупных предпринимателей не должно быть карманных СМИ. Во-вторых, бизнесмен признался, что боевые действия подорвали его финансовое состояние и теперь у него нет денег на содержание примерно четырех тысяч журналистов.Впрочем, оставлять телеканалы все равно не имело никакого смысла. С конца февраля украинские власти полностью подчинили себе все информационное пространство страны, в том числе за счет телемарафона "Единые новости", который идет по всем основным общественно-политическим каналам. Кроме того, запретили все политические партии, которые когда-либо были замечены в симпатиях к России, тем самым на Украине ликвидировали основную часть легальной оппозиции.Из демократии в диктатуруВ июле Киевский международный институт социологии сообщил, что 58 процентов украинцев убеждены в необходимости сильной руки для республики, в то время как за демократию выступают только 27. При этом 62 процента опрошенных считают, что во время боевых действий недопустима даже конструктивная критика главы государства, а 48 процентов полагают, что ради победы власти могут нарушать собственные законы.В свою очередь, социологическая группа "Рейтинг" в октябре выяснила у украинцев, кого они считают величайшими соотечественниками всех времен. Список возглавил Тарас Шевченко (за него проголосовали 60 процентов опрошенных), на втором месте — Зеленский (30 процентов). Кроме того, действующего президента поддерживает около 90 процентов сограждан."Запад тоже не будет против преображения Зеленского из формально демократического лидера в диктатора. За последние 50 лет мир видел множество примеров того, как Евросоюз и США сотрудничают с тиранами и при этом не подвергаются критике. Геополитическая целесообразность превыше всего. Если Украина таким образом укрепит свои позиции в противостоянии с Россией, Запад закроет на это глаза", — отмечает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.Эксперт пояснил, что формально "Укрнефть" и так принадлежала государству, но прибыль получал Коломойский, владевший 40 процентами акций. При этом долги, в которые влезала команда олигарха, погашались за казенный счет. "Теперь Зеленский прикрывает эту лавочку, превращая олигархическую республику в государство-корпорацию", — подчеркнул Денисов. Он не сомневается, что реформа выгодна только окружению Зеленского, которое возьмет под контроль один из основных источников обогащения в стране.

https://ria.ru/20221108/ukraina-1829740655.html

https://ria.ru/20221007/politika-1822003471.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

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владимир зеленский, игорь коломойский, константин жеваго, украина, сша, укрнафта, мотор сич, укртатнафта, политика