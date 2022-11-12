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В Калужской области стартовал фестиваль "УграФест"

В Калужской области стартовал фестиваль "УграФест" - РИА Новости, 12.11.2022

В Калужской области стартовал фестиваль "УграФест"

Фестиваль "УграФест", посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, стартовал в Калуге, сообщает правительство Калужской области. РИА Новости, 12.11.2022

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2022-11-12T12:40

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КАЛУГА, 12 ноя – РИА Новости. Фестиваль "УграФест", посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года, стартовал в Калуге, сообщает правительство Калужской области.Фестиваль проходит в четвертый раз.Торжественная церемония открытия в Инновационном культурном центре началась с приветствия министра внутренней политики региона Олега Калугина, который поздравил калужан от имени губернатора области с Днём победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года."Это великое историческое событие, которое изменило политическую карту мира. На нём возникло огромное суверенное государство, которое изначально было многонациональным. Тогда был задан основной вектор развития нашей страны и начала формироваться та Россия, в которой мы живём сейчас", - цитирует министра пресс-служба областного правительства.Калугин особо подчеркнул, что в самые тяжелые годы Россия всегда оставалась независимым государством и в настоящее время, когда проводится специальная военная операция и идёт борьба с нацизмом, нельзя допустить ослабления суверенитета России."Сейчас наша страна переживает новые судьбоносные времена, и в эти дни на новых территориях начинается стояние на Днепре, в эти дни мы укрепляем наш суверенитет. Зная нашу великую историю и подвиг наших великих предков, мы, конечно, решим все задачи специальной военной операции, достигнем всех целей и укрепим суверенитет России", - подчеркнул Калугин.Поздравляя калужан с праздником, депутат Госдумы Ольга Коробова выразила уверенность в том, что в скором времени 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – войдёт в календарь общероссийских памятных дат.По окончании церемонии открытия фестиваля состоялась дискуссия "Битва цивилизаций: право на жизнь. За что сражается Россия". С экспертным мнением выступил советский и российский философ, политолог, социолог, переводчик и общественный деятель Александр Дугин. В своём выступлении он, в частности, отметил, что стояние на реке Угре – поворотная точка в русской истории. Именно в этот период был приобретён церковный и политический суверенитет, подчеркнул он. Рассуждая о сегодняшних событиях, Александр Дугин подчеркнул - Россия, чтобы утвердить свою самобытность, должна действовать быстро, "поставив во главу угла справедливость".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калужская область, александр дугин, калуга, госдума рф