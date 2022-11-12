https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html

В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком

В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком - РИА Новости, 12.11.2022

В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком

В Пермском крае возбудили уголовные дела после жестокого убийства семьи с маленьким ребенком, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:59

2022-11-12T12:59

2022-11-12T14:00

происшествия

пермский край

оса

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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ПЕРМЬ, 12 ноя — РИА Новости. В Пермском крае возбудили уголовные дела после жестокого убийства семьи с маленьким ребенком, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.По информации ведомства, преступление произошло 10 ноября в городе Оса. В одной из квартир обнаружили тела мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями, его супруги и ребенка. Местные жители писали в соцсетях, что мальчику исполнилось четыре года.Следователи выяснили, что к убийствам причастен хозяин квартиры, 25-летний мужчина, который покончил с собой.СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству пермского управления представить доклад о ходе следствия.

https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html

https://ria.ru/20221001/ubiiystvo-1820844351.html

пермский край

оса

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, оса , следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин