https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831026554.html
В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком
В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком - РИА Новости, 12.11.2022
В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком
В Пермском крае возбудили уголовные дела после жестокого убийства семьи с маленьким ребенком, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:59
2022-11-12T12:59
2022-11-12T14:00
происшествия
пермский край
оса
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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ПЕРМЬ, 12 ноя — РИА Новости. В Пермском крае возбудили уголовные дела после жестокого убийства семьи с маленьким ребенком, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.По информации ведомства, преступление произошло 10 ноября в городе Оса. В одной из квартир обнаружили тела мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями, его супруги и ребенка. Местные жители писали в соцсетях, что мальчику исполнилось четыре года.Следователи выяснили, что к убийствам причастен хозяин квартиры, 25-летний мужчина, который покончил с собой.СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству пермского управления представить доклад о ходе следствия.
https://ria.ru/20221026/delo-1827057183.html
https://ria.ru/20221001/ubiiystvo-1820844351.html
пермский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, оса , следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Происшествия, Пермский край, Оса , Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
12:59 12.11.2022 (обновлено: 14:00 12.11.2022)
В Пермском крае жестоко убили семью с малолетним ребенком
СК завел дело после жестокого убийства семьи с четырехлетним сыном в Осе в Пермском крае