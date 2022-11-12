https://ria.ru/20221112/tsentr-1831089384.html

Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу

Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу - РИА Новости, 12.11.2022

Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу

Продюсерский центр французского актера Жерара Депардье в России временно приостанавливает свою работу из-за того, что проекты отложены, но планирует возобновить РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:47

2022-11-12T19:47

2022-11-12T19:48

культура

жерар депардье

анастасия иванова

россия

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Продюсерский центр французского актера Жерара Депардье в России временно приостанавливает свою работу из-за того, что проекты отложены, но планирует возобновить свою деятельность, сообщил РИА Новости продюсер актера Арно Фрилли.По его словам, решение о приостановке работы было принято, потому что содержание продюсерского центра требует ежегодных затрат."Однако как только проекты смогут возобновиться, мы продолжим нашу работу (в России)", - добавил французский продюсер.

https://ria.ru/20220401/deparde-1781273853.html

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жерар депардье, анастасия иванова, россия