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Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу - РИА Новости, 12.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221112/tsentr-1831089384.html
Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу
Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу - РИА Новости, 12.11.2022
Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу
Продюсерский центр французского актера Жерара Депардье в России временно приостанавливает свою работу из-за того, что проекты отложены, но планирует возобновить РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:47
2022-11-12T19:48
культура
жерар депардье
анастасия иванова
россия
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Продюсерский центр французского актера Жерара Депардье в России временно приостанавливает свою работу из-за того, что проекты отложены, но планирует возобновить свою деятельность, сообщил РИА Новости продюсер актера Арно Фрилли.По его словам, решение о приостановке работы было принято, потому что содержание продюсерского центра требует ежегодных затрат."Однако как только проекты смогут возобновиться, мы продолжим нашу работу (в России)", - добавил французский продюсер.
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жерар депардье, анастасия иванова, россия
Культура, Жерар Депардье, Анастасия Иванова, Россия
19:47 12.11.2022 (обновлено: 19:48 12.11.2022)
 
Продюсерский центр Депардье в России временно приостановит работу

Продюсерский центр французского актера Депардье в России временно приостановит работу

© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Юлия Честнова
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Актер Жерар Депардье . Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. Продюсерский центр французского актера Жерара Депардье в России временно приостанавливает свою работу из-за того, что проекты отложены, но планирует возобновить свою деятельность, сообщил РИА Новости продюсер актера Арно Фрилли.
"Депардье не закрывает свой продюсерский центр. Мы создали эту структуру для проектов, которые в настоящее время отложены", - рассказал в беседе с агентством Фрилли.
По его словам, решение о приостановке работы было принято, потому что содержание продюсерского центра требует ежегодных затрат.
"Однако как только проекты смогут возобновиться, мы продолжим нашу работу (в России)", - добавил французский продюсер.
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 13:23Культура
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