https://ria.ru/20221112/trevoga-1831048458.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:33
2022-11-12T15:33
2022-11-12T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Судя по данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.Киевская городская и областная администрация также сообщили о тревоге в своих Telegram-каналах. Местные власти также предупреждают о сигнале тревоги в регионах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
15:33 12.11.2022 (обновлено: 17:05 12.11.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге на всей территории страны
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты
Минцифры страны.
Судя по данным онлайн-карты, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Киевская городская и областная администрация также сообщили о тревоге в своих Telegram-каналах. Местные власти также предупреждают о сигнале тревоги в регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.