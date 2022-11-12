https://ria.ru/20221112/tramp-1830994130.html
Трамп подал в суд на комитет палаты представителей
Трамп подал в суд на комитет палаты представителей - РИА Новости, 12.11.2022
Трамп подал в суд на комитет палаты представителей
Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, из-за направленной ему повестки для... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T05:51
2022-11-12T05:51
2022-11-12T05:51
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, из-за направленной ему повестки для дачи показаний, следует из базы данных суда штата Флорида.Ранее комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку Трампу для дачи показаний и представления соответствующих документов. Материалы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, ждут к 4 ноября, допрашивать Трампа конгрессмены-следователи хотят начать 14 ноября.Согласно документу из базы данных суда штата Флорида, повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны (свобода слова), а комитет не уполномочен направлять повестки.Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221108/tramp-1829950785.html
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в мире, дональд трамп, флорида, сша
В мире, Дональд Трамп, Флорида, США
Трамп подал в суд на комитет палаты представителей
Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, из-за направленной ему повестки для дачи показаний, следует из базы данных суда штата Флорида.
Ранее комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку Трампу для дачи показаний и представления соответствующих документов. Материалы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, ждут к 4 ноября, допрашивать Трампа конгрессмены-следователи хотят начать 14 ноября.
Согласно документу из базы данных суда штата Флорида, повестка является недействительной, поскольку она нарушает прерогативы президента и права Трампа, которые гарантирует первая поправка к конституции страны (свобода слова), а комитет не уполномочен направлять повестки.
Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден
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