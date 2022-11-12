https://ria.ru/20221112/tovarooborot-1831012996.html

Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее

Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее - РИА Новости, 12.11.2022

Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее

Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:00

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россия

колумбия

москва

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>

https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831011878.html

россия

колумбия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, колумбия, москва, владимир путин, экономика