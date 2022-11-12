https://ria.ru/20221112/tovarooborot-1831012996.html
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее - РИА Новости, 12.11.2022
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее
Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:00
2022-11-12T11:00
2022-11-12T11:09
россия
колумбия
москва
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830948370_0:0:2896:1628_1920x0_80_0_0_c13d46a5a594b42690dc394b8674a29b.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>
https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831011878.html
россия
колумбия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830948370_0:0:2496:1871_1920x0_80_0_0_60d0ded0e4b4ef1b1579440298cb96ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, колумбия, москва, владимир путин, экономика
Россия, Колумбия, Москва, Владимир Путин, Экономика
11:00 12.11.2022 (обновлено: 11:09 12.11.2022)
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее
Посол в Москве: санкции не сильно сказались на товарообороте России и Колумбии
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте", - сказал посол.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.