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Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее - РИА Новости, 12.11.2022
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Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее - РИА Новости, 12.11.2022
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее
Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
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россия
колумбия
москва
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса &gt;&gt;
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россия, колумбия, москва, владимир путин, экономика
Россия, Колумбия, Москва, Владимир Путин, Экономика
11:00 12.11.2022 (обновлено: 11:09 12.11.2022)
 
Посол в Москве: продукты из Колумбии в Россию стало привозить сложнее

Посол в Москве: санкции не сильно сказались на товарообороте России и Колумбии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПосол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра
Посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цифры взаимного товарооборота пока не сильно изменились из-за санкций, но стало сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Цифры нам пока не позволяют сказать, насколько санкции повлияли на товарооборот, но стало намного сложнее привозить продукты из Колумбии в Россию. Пока цифры не сильно изменились, но я думаю, что санкции скажутся на том, что касается перевозок. Ожидается, что они не окажут чрезмерного влияния, хотя как-то отразятся на товарообороте", - сказал посол.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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