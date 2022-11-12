https://ria.ru/20221112/telo-1831096566.html

Киев отдал ЛНР тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток

Киев отдал ЛНР тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток - РИА Новости, 13.11.2022

Киев отдал ЛНР тело военнослужащего Народной милиции со следами пыток

Украинская сторона передала Луганской Народной Республике тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-12T20:53

2022-11-12T20:53

2022-11-13T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

виктория сердюкова

луганская народная республика

киев

балаклея

россия

владимир путин

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ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. Украинская сторона передала Луганской Народной Республике тело военнослужащего Народной милиции с прижизненными следами пыток, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова."В ходе состоявшегося с украинской стороной обмена телами погибших военнослужащих один из трупов был опознан родственниками. <...> На теле погибшего явно видны прижизненные следы пыток", — рассказала она.Согласно свидетельству о смерти, выданному киевскими властями, военный умер из-за острой кровопотери после получения раны на левой ноге. При визуальном осмотре его тела обнаружили многочисленные увечья, подчеркнула Сердюкова."Это и переломанная фаланга пальца правой руки, и переломанная левая кисть, и явный след от огнестрельного ранения на левой конечности в районе голени. <…> На кожных покровах на спине, на лопатках — явные следы от соприкосновения с какими-то горячими предметами, возможно, это была лампа (паяльная. — Прим. ред.)", — перечислила омбудсмен. По ее словам, в сентябре военнослужащий получил ранение на поле боя и попал в плен в районе города Балаклея. При первичном осмотре каких-либо признаков оказания ему первой медицинской помощи не обнаружено.Как отметила Сердюкова, даже без экспертиз компетентных специалистов налицо нарушение Женевской конвенции в части обращения с военнопленными.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221112/plen-1831045667.html

https://ria.ru/20221112/kazni-1831052253.html

https://ria.ru/20221111/svo-1830653906.html

луганская народная республика

киев

балаклея

россия

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Омбудсмен о переданных Киевом телах военных ЛНР со следами пыток Один из переданных Киевом погибших военных из ЛНР был с прижизненными следами пыток, информацию об этом передадут представителям МККК, сообщила РИА Новости омбудсмен Сердюкова 2022-11-12T20:53 true PT1M03S

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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, киев, балаклея, россия, владимир путин